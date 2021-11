Gilles Magnus a dominé la première séance d'essais libres de la WTCR VTB Race of Russia, alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup a effectué ses premiers tours de piste sur le Sochi Autodrom.

Le pilote de l'équipe Comtoyou Audi Sport a réalisé un meilleur chrono de 2m18.544s autour du circuit de 5.848km sur son Audi RS 3 LMS, devançant de 0.573s la Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR de Thed Björk.



Nathanaël Berthon et Tom Coronel placent les trois Audis Comtoyou dans le top 4, alors qu'Yvan Muller de classe cinquième sur sa Lynk & Co Cyan Racing. Luca Engstler et Jean-Karl Vernay ont réalisé les sixième et septième temps sur leurs Hyundai Elantra N TCR Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Norbert Michelisz vient ensuite sur sa Hyundai, le Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] Yann Ehrlacher, neuvième, et le quatrième pilote Lynk & Co, Santiago Urrutia, complétant le top 10.



Attila Tassi a conclu la séance en tant que meilleur pilote des Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.DE du Münnich Motorsport à la 11e place, devant Gabriele Tarquini. L'Italien a reçu une haie d'honneur émouvante de la part de tous ses collègues pilotes dans la pitlane au début de la séance, alors qu'il entamait son dernier week-end en tant que pilote professionnel avant sa retraite.



Néstor Girolami a conclu au 13e rang, tandis que Frédéric Vervisch - deuxième au classement, à 36 points d'Ehrlacher - a terminé 14e, une place devant Esteban Guerrieri, troisième du championnat.



Mikel Azcona n'a conclu qu'à la 18e place après une panne de pompe à carburant sur sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport.



Les héros locaux et wildcard du week-end, Mikhail Mityaev et Kirill Ladygin, ont terminé la séance en 18e et 21e positions, respectivement, sur leur LADA Vesta Sport TCR ROSNEFT.



La séance de 45 minutes a été interrompue par un drapeau rouge à neuf minutes de la fin lorsque Jordi Gené a subi un gros choc latéral au virage 2 sur sa CUPRA Leon Competición de la Zengő Motorsport Drivers' Academy. L'Espagnol s'est tiré indemne de cet accident violent et à grande vitesse suite à ce que l'équipe pense être une défaillance mécanique.



Une fois que la séance a repris, son coéquipier Bence Boldizs a également fait un tête-à-queue à grande vitesse au freinage dans le même virage, mais n'a pas heurté les barrières.



Tiago Monteiro est le seul pilote à ne pas avoir enregistré de tour au volant de sa Honda ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, après avoir manqué la séance pour des raisons de santé.



La deuxième séance d'essais libres de la WTCR VTB Race of Russia débutera à 12h30, heure locale.

