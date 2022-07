Santiago Urrutia a signé le chrono de référence de la première séance d’essais libres de la WTCR Race of Portugal, comptant pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup, alors que le plateau s’acclimatait à l’exigeant tracé urbain de Vila Real.

Le pilote Cyan Performance Lynk & Co est passé sous la barre des deux minutes avec un tour en 1m59.612s du tracé comptant 29 virages et d’une longueur de 4,790 kilomètres. Il a terminé avec 0.268s d’avance sur le champion WTCR en titre, Yann Ehrlacher, et sa Cyan Racing Lynk & Co.



Plus d’informations à suivre.

