Yann Ehrlacher a produit un tour rapide de dernière minute lors de la seconde séance d'essais libres lors de la WTCR Race of Portugal, qui constituait la dernière opportunité pour les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup de se préparer avant les qualifications sur le tracé urbain de Vila Real.

Le champion en titre du WTCR, Ehrlacher, a réalisé un temps de 1m59.300s sur le circuit de 4,790 km, devançant le Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona dans les derniers instants. L'Espagnol termine à 0,556s du tricolore sur sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR BRC, alors que les Lynk & Cos ont pris cinq des six premières places au classement final de la séance.



"C'était une bonne séance, c'est agréable de revenir dans ces rues",a déclaré Ehrlacher."Comme vous pouvez le voir, c'est assez exigeant pour les pilotes car il faut être proche des murs. J'ai un peu exploré les limites lors des EL1, mais nous avons fait beaucoup de travail entre les deux séances. Ce ne sont que des essais libres, mais c'est un bon début pour le week-end. Par rapport aux autres équipes, nous nous mettons peut-être en action un peu plus vite et plus tôt dans le week-end, mais il est certain qu'ils reviendront en qualifications. C'est sûr, ce n'est pas le moment de s'endormir pour nous et nous allons continuer à travailler."



Derrière Azcona, Santiago Urrutia - le plus rapide lors de la première séance - est troisième, devant le pilote de Cyan Performance Lynk & Co, Ma Qing Hua. Yvan Muller et Thed Björk sont cinquième et sixième.



Néstor Girolami s'est classé septième sur sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, suivi de Rob Huff du Zengő Motorsport sur sa CUPRA Leon Competición. La Honda d'Esteban Guerrieri était neuvième, tandis que Mehdi Bennani était le plus rapide des Audi RS3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport en 10e position.



Le héros local Tiago Monteiro a conclu au 11e rang pour le LIQUI MOLY Team Engstler, devant Nathanaël Berthon (Audi) et Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse). Le Hongrois a heurté un rail vers la fin de la séance de 30 minutes et a subi un bris de la jante avant droite et des dommages au niveau des roues de son Elantra.



Tom Coronel a également été en difficulté en fin de séance lorsqu'il a heurté une pile de pneus à la chicane sur sa Comtoyou DHL Team Audi Sport. Il a terminé 15e, derrière Attila Tassi (Honda) et devant Dániel Nagy (Cupra) et Gilles Magnus (Audi).



Les qualifications de la WTCR Race of Portugal débuteront à 17h05, heure locale.

