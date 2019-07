Flash WTCR Essais Libres 2 : Kristoffersson devance Michelisz

Johan Kristoffersson a signé le meilleur chrono dans la seconde séance d'essais libres de la WTCR Race of Portugal alors que six marques différentes ont terminé dans le top 10 sur le circuit urbain de Vila Real.

Le pilote SLR Volkswagen a réalisé ce meilleur temps en fin de séance avec sa Golf GTI TCR, son tour en 2m00.110s étant plus rapide que celui d'un autre concurrent ayant amélioré tardivement, Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) de 0.357s.

“J'aime beaucoup ce tracé”, a dit le double champion du monde FIA de Rallycross et nouveau venu en WTCR OSCARO Kristoffersson. “J'ai mis des pneus frais pour cette séance et le ressenti était très bon. C'est un circuit en ville, mais aussi rapide à des endroits que j'apprécié beaucoup. On a tout essayé sur la voiture avant la qualification et on va prendre le mieux de tout ce qu'on a appris pour placer les quatre VW Golf aussi haut que possible sur la grille.”

Plus d'information à suivre.

