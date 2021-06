Thed Björk a mis derrière lui des problèmes électriques pour prendre signer le meilleur temps de la seconde séance d'essais libres de la WTCR Race of Portugal, à l'issue de laquelle le top 16 se tenait en moins d'une seconde au Circuito do Estoril.

Le pilote de Cyan Performance a emmené un triplé des Lynk & Co 03 TCR 1-2-3 au terme de ces 30 minutes d'essais, avec un meilleur temps de 1min45,302s, suivi d'Yvan Muller et du plus rapide de la première séance, Santiago Urrutia. La performance de Björk a fait suite à une première séance difficile durant il avait été contraint de s'arrêter sur le circuit en raison de son problème électrique.

Plus d'informations à suivre...

