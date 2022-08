Norbert Michelisz a montré qu’il faudra compter avec la BRC Hyundai N Squadra Corse sur le Circuit de l’Anneau du Rhin en emmenant un doublé de cette équipe dans une seconde séance d’essais libres ultra-serrée en vue de la WTCR Race of Alsace GrandEst.

Le Hongrois et son coéquipier espagnol Mikel Azcona ont contrôlé la situation d’un bout à l’autre de la demi-heure, Michelisz attendant son dernier tour lancer pour signer un chrono de 1m26.769s et devancer Azcona de 0.003s.



“Ça a été, c’était un peu plus piégeux vu de l’intérieur qu’en EL1”, a dit Michelisz.“Mais le plus important est que le rythme est bon, même si je pense que nous avions un avantage par rapport aux autres du côté des pneus – je ne suis pas sûr que ça reflète la réalité.”



“La voiture a bien fonctionné et nous sommes impatients d’être en qualification, mais tout en n’étant pas certains de ce à quoi s’attendre.”



Derrière le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Azcona, qui est resté en tête de la cinquième minute jusqu’aux ultimes secondes, Attila Tassi (LIQUI MOLY Tem Engstler) et Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) ont eux aussi obtenu leur meilleure performance dans leurs derniers tours pour prendre les troisième et quatrième places.



De façon incroyable, les quatre pilotes les mieux classés – représentant les départements compétition client de trois constructeurs différents, à savoir Hyundai, Audi et Honda – se tenaient en seulement 0”066s à la fin de la séance.



Néstor Girolami, cinquième pour ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, est un autre pilote ayant réalisé tardivement son tour le plus rapide, devant ceux de Comptoyou que sont Gilles Magnus et Tom Coronel – le premier cité ayant dit rencontrer un problème avec sa pédale de frein.



L’équipier de Girolami, Esteban Guerrieri, l’autre Honda Engstler de Tiago Monteiro et la quatrième Audi Comtoyou, celle de Mehdi Bennani, ont clôturé le top 10.



La séance de qualification en trois phases doit débuter à 15h00.

Ad

WTCR Flash Essais Libres 1 WTCR : Berthon le plus rapide en Alsace IL Y A 5 HEURES

WTCR Où regarder la WTCR Race of Alsace GrandEst ? IL Y A 5 HEURES