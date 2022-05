Attila Tassi s'est hissé en tête des chronos lors de son troisième et dernier tour lors de la seconde séance d'essais libres de la WTCR Race of Germany sur la Nürburgring Nordschleife.

Le pilote du LIQUI MOLY Team Engstler Honda Civic Type R TCR a pris la tête du classement avec un temps de 8m52.201s.Mehdi Bennani(Comtoyou Team Audi Sport) a lui aussi amélioré son chrono final pour se hisser à la deuxième place, à 0.547s de la référence deTassi, alors que quatre marques de courses clients occupent les quatre premières places.



Le roi du WTCRYann Ehrlachera été le troisième plus rapide grâce à son premier tour lancé, mais a ensuite rencontré des problèmes de direction sur son deuxième tour." La direction est droite, mais elle vibre à mort ",a-t-il rapporté à la radio à son équipe Cyan Racing Lynk & Co."Je l'ai senti directement dès le début".



Mikel Azconaa réalisé le quatrième temps sur sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR du BRC, devant son coéquipierNorbert Michelisz.Tom Coronel, qui est passé outre un passage dans l'herbe dans son dernier tour, a obtenu le sixième temps sur sa voiture de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Esteban Guerrieris'est bien remis de sa sortie de piste lors de la première séance d'essais libres pour se classer septième pour le compte du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, devant la Cyan Performance Lynk & Co. deThed Björk.



Nathanaël Berthon(Comtoyou DHL Team Audi Sport) etYvan Muller(Cyan Racing Lynk & Co) complètent le top 10, malgré une séance difficile pour ce dernier. Un splitter avant mal fixé a retardé Muller au début de la séance de 40 minutes, puis le tricolore a été victime d'une crevaison, ce qui signifie qu'il n'a fait que deux tours.



Tiago Monteiro(Honda) a terminé 11e de la séance, devantRob Huffdans la première des Cupra Leon Competición du Zengő Motorsport.Ma Quing Huaétait 13e pour Cyan Performance Lynk & Co, suivi deDániel Nagy(Cupra) etSantiago Urrutia(Lynk & Co).



Gilles Magnusa été contraint de rentrer au stand après une sortie de route, sa voiture Comtoyou Team Audi Sport ayant subi des dommages sur le flanc gauche de la carrosserie."Une petite erreur de pilotage", a déclaré le Belge."Je poussais un peu, je suis rentré un peu trop vite dans le secteur 4 et j'ai touché un mur. Ce n'était pas un gros choc. Les erreurs sont humaines, mais elles ne devraient pas se produire trop souvent. "



Le pilote Goodyear #FollowTheLeaderNéstor Girolamin'a pas réalisé un temps représentatif sur sa Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et a terminé au 17e rang de la séance.



Les qualifications pour la WTCR Race of Germany doivent commencer vendredi à 13h00, heure locale.

Ad

WTCR Flash WTCR Essais Libres 1 : Ehrlacher et Urrutia les plus rapides sur la Nordschleife IL Y A 5 HEURES

WTCR Parlons pneus, parlons bien, avec Sebastian Trinks, responsable WTCR chez Goodyear IL Y A 12 HEURES