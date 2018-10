Flash WTCR première qualification : Vernay en pole position DHL, le top 20 se tient en 0.9 secondes

Jean-Karl Vernay a décroché la pole position DHL pour la course 1 de la WTCR Race of China-Wuhan après une intense séance de qualifications au cours de laquelle les 20 premières voitures du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO se sont tenues en 0,9 sur le Wuhan International Street Circuit.

Vernay, pilote de l'équipe Audi Sport Leopard Lukoil, était en passe de mener un top 5 exclusivement composé de voitures de la marque allemande, avant que Pepe Oriola ne se hisse à la deuxième place lors d'un dernier effort au volant de sa Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing.



«Des excellentes qualifications», a déclaré Vernay après avoir assuré sa deuxième pole DHL de la saison. «Je suis content pour l'équipe. Nous avons eu un week-end terrible à Ningbo, cela signifie donc beaucoup pour nous. Nous avons ensuite longuement discuté de la manière dont il fallait nous améliorer afin de revenir au premier plan. Maintenant, je vais me concentrer sur un bon départ et prendre une bonne avance après le premier virage, ce qui faciliterait les choses. ”



Les coéquipiers de Comtoyou Racing, Nathanaël Berthon et Denis Dupont, ont terminé la séance aux troisième et quatrième positions au volant de leur Audi RS 3 LMS, tandis que le coéquipier de Vernay, Gordon Shedden, et Frédéric Vervisch (Comtoyou) ont complété une séance des plus solides pour Audi en cinquième et sixième positions.



Tout comme Vernay, Yann Ehrlacher, sous les couleurs du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a connu meilleure fortune après un week-end difficile à Ningbo, en terminant septième sur sa Honda Civic Type R TCR. Après des essais libres prometteurs, Kevin Ceccon a confirmé avec une bonne huitième place en qualifications sur son Alfa Romeo Giulietta TCR.



Aurélien Comte et Mato Homola ont permis à cinq marques différentes de se qualifier dans le top 10 au volant de leurs PEUGEOT 308TCR du DG Sport Compétition.



Esteban Guerrieri a conclu cette séance au 11e rang sur sa Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, devant l’Audi Comtoyou d’Aurélien Panis et la Cupra TCR Zengő Motorsport Zsolt Szabó. Rob Huff, du Sébastien Loeb Racing - le seul pilote ayant une expérience du circuit en ville de Wuhan - a conclu à une décevante 14e place au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR.



Pour souligner la nature serrée de la compétition, Thed Björk, double vainqueur à Ningbo, a été le premier des pilotes Hyundai i30 N TCR en 17e position sous les couleurs de l'équipe YMR, derrière la Honda de Ma Qing Hua du Boutsen Ginion Racing et la Golf SLR de Mehdi Bennani. Le patron de l’équipe YMR, Yvan Muller, a été classé à un lointain 18e rang, tandis que Gabriele Tarquini, leader du WTCR OSCARO, a été repoussé à la 21e place. Son coéquipier au sein de BRC Racing, Norbert Michelisz, n'est que 24e, mais il entamera la course 1 à l’arrière de la grille de toute façon, en raison d’une pénalité suite à un changement de moteur.



La course 1 de la course WTCR de Chine-Wuhan débutera à 16h00 heure locale. Cliquezicipour savoir où regarder l'action.

