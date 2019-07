Attila Tassi a décroché sa première DHL Pole Position en WTCR - FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, le Hongrois et son équipier le héros local Tiago Monteiro ayant réalisé un doublé pour KCMG sur la WTCR Race à Portugal à Vila Real.

Tassi, déjà meilleur temps en Q1 et Q2, a été le dernier à s'élancer pour la Q3 sur un tour entre les cinq plus rapides de la Q2, battant Monteiro de seulement 0.141s. Cela a assuré aux deux Honda Civic Type R TCR de l'équipe KCMG de monopoliser la grille de départ de la Course 3.

Plus d'informations à suivre.

The post Flash WTCR Seconde Qualification : doublé KCMG avec Tassi et Monteiro appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.