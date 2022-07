Néstor Girolami a été le pilote WTCR le plus rapide, aujourd’hui sur sa Honda d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, de la séance de tests officielle précédant la manche italienne de la WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L’Argentin a terminé cette séance d’une heure sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi avec un meilleur temps de 1m14.902s sur sa Civic Type R TCR équipée de Goodyear.



Mikel Azcona, le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat), a signé le deuxième chrono en 1m15.408s pour le compte de la BRC Hyundai N Squadra Corse, suivi de Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



“C’est un bon début mais ce n’est pas officiel et on ne sait jamais ce que les autres essayent de faire au niveau du poids et de plein d’autres choses”, a dit Girolami après sa performance.“La chose importante dans notre cas est que je me suis senti à l’aise avec la voiture, elle est très bien équilibrée, mais la température de la piste était très élevée et complètement différente de quand nous avons roulé ici en tests. Il y a plus de sous-virage à chaque tour mais c’est un bon début et nous devons nous concentrer sur demain (samedi). Ça a été une bonne séance car en EL1, nous aurons moins de travail et pourrons préserver quelques pneus.”



L’équipier d’Azcona chez BRC, Norbert Michelisz, a fini quatrième bien que s’étant arrêté sur la piste avec un supposé souci mécanique, ce qui a entraîné la première de deux interruptions au drapeau rouge. Yann Ehrlacher, le champion WTCR en titre, a causé la seconde en sortant au virage n° 10 avec sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing. Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) a complété le top 5.



Cette séance d’une heure est ajoutée au programme en WTCR à partir de ce week-end, faisant suite au souhait des équipes de disposer de davantage de temps en piste durant la seconde moitié de la saison. CliquezICIpour en voir le classement.



Les Essais Libres 1, d’une durée de 45 minutes, doivent débuter demain (samedi) à 9h00 CET.

Ad

WTCR Entrée gratuite pour la WTCR Race of Italy IL Y A 27 MINUTES

WTCR Plus de temps en piste pour les pilotes et équipes WTCR IL Y A UN JOUR