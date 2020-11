Le Français a décroché la couronne avec une sixième place dans la course 2 de la WTCR Race of Aragón cet après-midi au volant d'une Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing chaussée de pneus Goodyear.



Ehrlacher a été le #FollowTheLeader de Goodyear [leader du championnat] durant toute la saison sur sa Lynk & Co 03 TCR construite en Chine, et succède à Gabriele Tarquini (2018) et Norbert Michelisz (2019), tous deux sur Hyundai, en tant que champion du WTCR.



Son oncle, et coéquipier chez Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller, est quatre fois vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA.