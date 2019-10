Fortunes diverses pour les wild-cards WTCR

Les wild-cards que sont Ritomo Miyata et Ryuichiro Tomita ont connu des fortunes diverses lorsque ces deux Japonais ont pris le départ d'une course WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour la première fois, à Suzuka hier.

Tandis que Tomita a conclu la Course 1 de l'événement soutenu par JVCKENWOOD au 20e rang, son coéquipier chez Audi Team Hitotsuyama, Miyata, a été contraint à l'abandon par un problème de palette sur sa RS 3 LMS.



C'était particulièrement frustrant pour Miyata, qui s'était aligné cinquième sur la grille grâce à une superbe performance lors de la première séance qualificative, perturbée par la pluie vendredi.



Tomita a ensuite déclaré : "Ma première expérience du WTCR [a montré] qu'il fallait batailler en piste. Pour moi, cela n'a pas été une course heureuse ou bonne, mais j'ai beaucoup appris, et j'espère que demain, cela nous sourira davantage et nous nous battrons encore."

