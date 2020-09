L'Italien Filippi, 35 ans, a connu une carrière remarquable dans la compétition monoplace avec des passages en IndyCar, GP2, Formule E et AutoGP. Il a également été pilote d'essai pour Honda en Formule 1. En 2019, Filippi a rejoint le BRC Racing Team pour piloter une Hyundai i30 N TCR en TCR Europe, et s'est notamment distingué avec une pole position et une deuxième place sur le Red Bull Ring.



Cette semaine, sur le Circuit Zolder (11-13 septembre), Filippi pilotera une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris en tant que pilote wildcard, son statut, qui demeurera pour le reste de la saison, étant dû au fait qu'il n'a pas pu conclure son inscription avant la date limite du 14 août.



Bien qu'il n'ait pas droit à des points et qu'il doive embarquer 20 kilos supplémentaires conformément au règlement du WTCR, en rejoignant l'équipe Mulsanne, Filippi a la possibilité de piloter une voiture WTCR alignée par une équipe déjà victorieuse dans la série extrêmement extrêmement relevée et organisée par Eurosport Events et la FIA. Quant à l'équipe Mulsanne et à Jean-Karl Vernay, son premier pilote déjà confirmé au préalable, ils bénéficieront de la vaste expérience de Filippi en matière de compétition et de son pedigree sportif.



"Je suis très heureux d'être présent pour le coup d'envoi du WTCR de la FIA en cette saison 2020", se réjouit Filippi, originaire du Piémont en Italie. "Cela a été possible grâce au soutien de grandes sociétés que j'ai l'honneur de représenter et que je veux remercier avec ma plus grande détermination et les meilleurs résultats possibles dans ce qui est la série de voitures de tourisme la plus importante et la plus compétitive. Ma première saison avec une voiture à traction avant m'a laissé de très bonnes sensations et je suis sûr que l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris fera partie des meilleures".



Michela Cerruti, directrice des opérations de Romeo Ferraris, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir Luca Filippi dans la famille. Je suis heureuse d'avoir un pilote italien au volant de notre voiture dans le championnat WTCR de la FIA, et je suis ravie que ce soit Luca, dont j'ai toujours suivi la carrière avec intérêt. Avoir deux pilotes avec une grande expérience et un savoir-faire spécifique en matière de voitures de tourisme sera une valeur ajoutée dans un championnat avec un calendrier aussi condensé, et qui demandera réactivité et flexibilité. Heureusement, nous pouvons bénéficier du grand soutien du promoteur du WTCR de la FIA, Eurosport Events".



Filippi portera le numéro 25 sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Il participera aux essais officiels de jeudi à Zolder, qui marquera sa première expérience avec la voiture italienne.