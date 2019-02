FOX Sports étend son effort dans le direct TV en WTCR avec une couverture au Brésil

FOX Sports LATAM étend sa couverture en direct pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour inclure toute la région Amérique Latin en intégrant le Brésil dans ses diffusions pour 2019.

La chaîne est un supporter de longue date des courses de voitures de tourisme dans le monde et a retransmis en direct toutes les courses WTCR / OSCARO en 2018. Elle a également diffusé les moments forts des courses et des interviews avec le pilote argentin Esteban Guerrieri, vainqueur de deux courses avant de terminer troisième au classement final du WTCR / OSCARO sur une Honda Civic Type R TCR de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Alors que le pilote brésilien Augusto Farfus rejoint la #WTCR2019SUPERGRID sur une Hyundai i30 N TCR, FOX Sports a étendu sa couverture au Brésil pour cette année dans le cadre de son partenariat actuel avec le promoteur du WTCR / OSCARO, Eurosport Events.



Felipe McGough, vice-président, responsable de la production et de la programmation chez FOX Sports, a déclaré: «Nous sommes très heureux de continuer à diffuser le FIA ​​WTCR sur FOX Sports, mais maintenant dans toute l’Amérique latine en ajoutant le Brésil. Avec deux pilotes argentins et un Brésilien cette année, la série représente un véritable atout pour notre programmation en 2019. Les fans de toute la région pourront suivre leurs performances sur notre chaîne. »



François Ribeiro, responsable d’Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré: «C’est une preuve de l’attrait du WTCR que FOX Sports LATAM élargisse sa couverture en direct au Brésil, ce qui offre un certain nombre d’opportunités et des millions de téléspectateurs. Avec Augusto Farfus, Néstor Girolami et Esteban Guerrieri parmi une foule de grands talents internationaux en voitures de tourisme sur la # WTCR2019SUPERGRID, les fans auront beaucoup de pilotes à suivre et beaucoup d'action à vivre. "



Le pilote brésilien du WTCR / OSCARO, Augusto Farfus, a déclaré: «C’est juste génial et un énorme coup de pouce, car cela permet aux fans brésiliens de suivre facilement les courses. Nul doute que cette année sera l’une des plus remarquables de l’histoire des voitures de tourisme, le niveau est extrêmement élevé, ce qui rend la course extrêmement excitante à regarder, un très bon spectacle. ”



La couverture de FOX Sports LATAM est disponible dans plus de 50 pays. Outre le Brésil, ils comprennent l'Argentine, le Chili, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay. La WTCR Race of Morocco ouvrira la nouvelle saison du 5 au 7 avril.

