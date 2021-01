Michelle Halder, qui deviendrait la première femme pilote à disputer le WTCR, a remporté des courses en TCR Europe et en ADAC TCR Allemagne, tandis que son frère Mike, qui a trois ans de plus que Michelle, a connu un succès similaire dans sa carrière et s'est battu pour le titre en ADAC TCR Allemagne deux saisons de suite. Tous deux ont également fait de la course de kart dès leur plus jeune âge.



Les Halder ambitionnent de piloter des Honda Civic Type R TCR équipées par Goodyear pour leur équipe familiale, l'équipe Halder. Ils sont éligibles pour le titre de pilote junior FIA WTCR, ainsi que pour le trophée WTCR en raison de leur statut de coureurs indépendants. Michelle Halder serait candidate au titre de pilote féminine FIA WTCR, qui est introduit pour 2021 afin d'encourager la participation des pilotes féminines.



"L'objectif est de courir toute la saison avec mon frère dans le WTCR", a déclaré Michelle Halder. "Pour l'instant, c'est difficile à cause de la COVID-19 qui affecte le sponsoring mais nous y travaillons et nous espérons pouvoir être en WTCR cette année.



"Le WTCR est un rêve devenu réalité, car rouler contre les meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde serait vraiment, vraiment fantastique".



Ne connaissant que deux des huit circuits prévus pour accueillir le WTCR, Halder admet qu'il y aura beaucoup à apprendre au cours de la saison 2021.



"Il y a beaucoup de circuits que nous ne connaissons pas, donc ce sera une saison où il faudra apprendre, mais j'espère que nous pourrons faire de grands progrès et acquérir autant d'expérience que possible".



Une ouverture à domicile pour les frères et sœurs Halder

Le programme WTCR - FIA World Touring Car Cup prévoit une visite sur le Nürburgring Nordschleife, en Allemagne, du 3 au 5 juin. Michelle et Mike Halder connaissent tous deux cette piste légendaire, qui mesure 25,378 kilomètres de long. "C'est une piste incroyable et ce serait bien sûr bon pour nous de rouler sur un circuit que nous connaissons bien", a déclaré Michelle Halder. "J'espère qu'il nous sera possible d'y être".