Le vainqueur de la FIA European Touring Car Cup 2017 s'est qualifié en 18e position et a terminé la course 1 à la même place, après avoir chuté brièvement à la 22e position.



S'il avait eu droit à marquer des points - les coureurs wildcard ne marquent pas de points en WTCR selon les règles introduites la saison dernière - Fulín aurait ramené sept unités de ce week-end. Il a tout de même quitté le Slovakia Ring en restant impressionné de ses performances après une absence de deux ans de la compétition internationale.



"En tant que vrai coureur, je ne suis pas satisfait de ne pas avoir réussi à être dans le top 10 et de ne pas avoir répété la cinquième place que j'avais décrochée en 2018", commentait Fulin à l'issue de l'épreuve. "D'un autre côté, j'ai piloté pour la première fois en course la nouvelle Cupra León Competición, car je conduis une voiture plus ancienne dans la Coupe ESET, nous avons couru pour la première fois avec des pneus Goodyear et nous n'avons effectué qu'une seule course dans la série mondiale. Je ne pense pas que c'était si mal que ça au final."



"Je dois remercier toute l'équipe, l'ingénieur et tous les mécaniciens qui ont travaillé sans relâche sur ma voiture pendant trois jours, ainsi que mes partenaires, VEXTA DOMY, HELIOS, MOTOREX, SPIES HECKER et Autoklub Česká Republika, sans qui cet engagement n'aurait pas eu lieu du tout. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que passerai en WTCR".