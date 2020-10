Ce pilote expérimenté et compétent a fait tout son possible pour être au top de sa forme pour sa sortie en WTCR, qui se déroule de l'autre côté de la frontière de sa République tchèque natale.



Il prendra le volant de la toute nouvelle CUPRA Leon Competitión équipée de pneus Goodyear et a entrepris un programme de remise en forme rigoureux, ainsi qu'un régime alimentaire strict, pour compenser son manque de compétition au cours des deux dernières saisons.



Bien qu'il ait été très occupé par son école de pilotage, son expérience de la compétition s'est limitée aux courses d'endurance dans son pays d'origine.



"Il faut se rendre compte que les autres pilotes ont déjà eu deux week-ends de course, ils ont donc des données sur les nouveaux pneus, leurs équipes sont soutenues directement par les usines et ils seront assis dans les voitures conformes aux spécifications du TCR chaque semaine", a déclaré Fulín, qui a un total de trois titres ETCC à son actif. "Nous n'avons pas le soutien des usines, ni les informations sur les pneus Goodyear. J'ai parcouru environ 100 kilomètres avec la nouvelle voiture et je vais également prendre [20 kilos] de poids supplémentaire sur le Slovakia Ring en tant que wildcard".



Après avoir fait quelques apparitions en Championnat du monde des voitures de tourisme dans le passé, en plus de son passage prolifique au sein du championnat ETCC, Fulín a participé au TCR International et a fait une sortie unique en WTCR sur le Slovakia Ring en 2018, une sortie remarquée qui l'a vu terminer cinquième de la troisième course du week-end au volant de la CUPRA TCR de la génération précédente.



Avec le soutien de VEXTA DOMY, l'un des plus grands fournisseurs de constructions en bois de République tchèque, et de l'ASN de son pays, l'Automobile Club de la République tchèque (ACCR), Fulín est de retour avec une toute nouvelle voiture, et avec la même détermination et la même approche hautement professionnelle qui lui ont permis de s'imposer comme l'un des meilleurs pilotes sur circuit de République tchèque.



"La nouvelle CUPRA Leon Competición est plus avancée à tous égards", a déclaré Fulín. "En particulier, l'essieu avant dispose d'une géométrie et une déflexion progressives et les inclinaisons peuvent être ajustées. La voiture dispose également d'un mode avancé pour le démarrage ou la cartographie du moteur selon la réglementation 2020".



La WTCR Race of Slovakia est la troisième course de la saison 2020 et la première à comporter trois courses le même week-end, après les doubles courses en Belgique et en Allemagne le mois dernier.



En tant que coureur wildcard, Fulín n'est pas éligible aux points de série et doit également transporter un poids supplémentaire de 20 kilos à bord de sa CUPRA.