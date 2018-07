Fulín et Studenič en wildcard sur la WTCR Race of Slovakia

Les pilotes locaux Petr Fulín et Andrej Studenič se sont vus attribuer le statut de wildcard pour la WTCR Race of Slovakia de la semaine prochaine, qui marquera le début de la deuxième moitié de la saison inaugurale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Fulín, qui viendra de sa République tchèque voisine, a remporté la FIA European Touring Car Cup en 2017, alors que le Slovaque Studenič court depuis 1992 et a pris part à des épreuves de courses de côte, de supertourisme et, plus récemment, de voitures de sport. Il compte également une expérience d'ingénieur et de coach.



Ils rejoindront les 25 pilotes titulaires du WTCR OSCARO sur le Slovakia Ring du 13 au 15 juillet, Fulín (41 ans) s'apprêtant à piloter une Cupra TCR sous les couleurs de la Fullin Race Academy alors que Studenič, 41 ans lui aussi, sera au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR du Brutal Fish Racing.



Le champion d'Europe grimpe d'une marche

Après avoir remporté la FIA European Touring Car Cup en 2017 après être passé tout près du sacre les deux années précédentes, Fulín n'a pas tardé à finaliser sa participation à la WTCR Race of Slovakia en tant que pilote wildcard.



"D'un côté c'était difficile car nous avons dû chercher le budget, mais d'un autre côté, il s'agit peut-être de la dernière opportunité pour moi d'être dans le peloton du WTCR aux côtés de grands pilotes comme Yvan Muller ou Gabriele Tarquini", a expliqué Fulín. "Ils ne sont pas vraiment vieux mais ils peuvent décider bientôt d'arrêter leur carrière alors j'ai dit que je devais être là. La vie est courte et nous devons en profiter, alors nous avons décidé de courir."



"Notre objectif est de savourer le week-end et de vivre une belle expérience. Nous connaissons la piste mais nous avons la voiture la plus vieille et nous aurons 20 kg de plus embarqué comme le veut le handicap pour les wildcards. Et la compétition sera féroce et [le dernier meeting à] Vila Real a montré que les pilotes sont capables d'apprendre les circuits très rapidement. C'est pourquoi nous donnons tout pour nous préparer pour le week-end. Peut-être que ce championnat pourrait être quelque chose de nouveau [pour nous] la saison prochaine."



Fulín a couru régulièrement en TCR Germany cette saison, décrochant une seconde place à Oschersleben et une victoire sur son circuit à domicile, Most. Il prévoit également des apparitions à Barcelone plus tard dans la saison.



Studenič apporte de l'expérience en WTCR OSCARO

Rejoignant Mato Homola en tant que deuxième pilote slovaque sur la grille du WTCR OSCARO la semaine prochaine, 'Andy' Studenič a connu plusieurs succès au fil des années en course de côte et en course en circuit. Studenič a piloté des voitures aussi diverses que variées d'une ŠKODA Favorit à une Ferrari 458 GT3. Son succès le plus récent est intervenu sur le Slovakia Ring en 2016 lorsqu'il a remporté la course de 24 heures de la piste au volant d'une SEAT León TCR.



"Grâce à Mato Homola, nous avons reçu une offre de la part du promoteur du WTCR OSCARO pour nous aligner sur la WTCR Race of Slovakia", a expliqué Studenič. "En tant qu'équipe, nous courons en TCR Europe et en TCR Moyen Orient. En raison de ma vaste expérience, l'équipe a décidé de me faire courir pour cette occasion."



"Notre équipe Brutal Fish Racing compte deux Volkswagen Golf GTI TCR et je coache nos deux pilotes. J'ai seulement piloté cette voiture sur quelques douzaines de kilomètres, ce qui est très peu comparé à la compétition du WTCR. J'ai beaucoup d'expérience de la course, mais pas avec ce type de voitures de supertourisme. J'espère que les deux séances d'essais libres seront suffisantes pour nous permettre de régler la voiture et en avoir une vue plus nette."



"Bien sûr, nous avons des ambitions, sans cela nous ne courrions pas du tout. Malgré tout, je n'ai aucune idée d'où nous allons nous situer par rapport aux autres pilotes, plus expérimentés."



Les wildcards jusqu'ici

Un maximum de deux wildcards par épreuve se voient donner l'opportunité de courir en WTCR OSCARO en 2018. Le promoteur du championnat, Eurosport Events, avec l'approbation de l'organe dirigeant du sport automobile, la FIA, sélectionnera les candidats en fonction de leurs performances à un niveau national, leur potentiel en tant que futurs pilotes de WTCR ou si leur participation a le potentiel d'attirer un intérêt supplémentaire de la part des fans et des médias. Voici, ci-dessous, les pilotes wildcards ayant eu l'opportunité de bénéficier d'un statut wildcard :



WTCR Race of Hungary: Dániel Nagy et Attila Tassi

WTCR Race of Germany: René Rast et Kris Richard

WTCR Race of Netherlands: Prince Bernhard van Oranje et Michael Verhagen

WTCR Race of Portugal: Edgar Florindo et José Rodrigues

