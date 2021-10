Le pilote wildcar Petr Fulin s'élancera de la Pole position au départ de la Course 1 de la WTCR Race of Czech Republic après avoir signé une impressionnante performance sur ses terres.

Le héros local a réalisé le 10ème temps de la séance de qualification Q2, ce qui signifie qu'il prendra le départ de la course 1, dont la grille sera partiellement inversée, en tête de la course au volant de sa CUPRA Leon Competición.



Fulín s'est facilement qualifié pour la Q2 après avoir signé le huitième temps de la Q1, avant de terminer 10e sur les 12 pilotes qui participent à la deuxième partie des qualifications. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'il n'a pas couru depuis sa participation au WTCR l'an dernier sur le Slovakiaring.



La course 1 de la WTCR Race of Czech Republic s'élancera dimanche à 14h15 heure locale.

