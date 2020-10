Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir en WTCR ?

"La raison est l'interaction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la FIA m'a donné l'opportunité de me lancer sur le Slovakia Ring en tant que wildcard. Cela ne suffirait probablement pas en soi, mais les nouveaux pneus Goodyear, qui ne se dégradent pas autant, la nouvelle voiture et aussi mon absence de deux ans dans une course prestigieuse, tout cela m'a fait finalement accepter cette offre".



Comment vous êtes-vous tenu occupé ces deux dernières années ?

"Personnellement, je me suis surtout concentré sur notre Académie FULLINRACE, où je m'occupe de l'entraînement des pilotes. Dans le cadre de cette activité, je passe beaucoup de kilomètres d'essai en voiture et je participe également à des courses d'endurance, mais la dernière fois que j'ai participé au sprint classique des voitures de tourisme, c'était il y a près de deux ans. Et le WTCR a de nouveaux pneus cette année et, bien sûr, de légères améliorations de la technique de course".



Vous êtes un habitué du Slovakia RIng. Quel genre d'avantage cela vous donne-t-il ?

"En compagnie des meilleurs pilotes du monde, cela n'apporte probablement pas d'avantage. Cela peut être avantageux pour moi personnellement, si l'on considère qu'avec une parfaite connaissance de la piste, je peux compenser plus facilement qu'ailleurs le handicap qu'entraîne le lest imposé aux pilotes wildcard".



Il y a deux ans, vous avez réussi à prendre une incroyable cinquième place dans la course 3. Est-il réaliste de s'attendre à une répétition de cette performance ?

"Théoriquement, tout est possible. D'un autre côté, il faut savoir que les autres pilotes ont déjà eu deux week-ends de course, ils ont donc des données sur les nouveaux pneus, et les équipes sont soutenues directement par les usines. Nous n'avons pas de soutien d'usine, ni les informations sur les pneus Goodyear. J'ai parcouru environ 100 kilomètres avec la nouvelle voiture et je vais également prendre du poids supplémentaire sur le Slovakia Ring en raison de mon statut de wildcar".



Avez-vous fait quelque chose de spécial pour vous préparer à la WTCR Race of Slovakia ?

"J'ai gardé un régime alimentaire et un programme de préparation physique concocté par Jára Jiřík pendant plusieurs années. Cela représente environ deux heures d'exercice par jour".



Pouvez-vous réussir une belle performance en WTCR en tant que wildcard?

"Absolument oui, mais nous aurons besoin de tout pour être à 100 %. Le BOP sera également importante. Nous aurons également besoin de chance pour obtenir un résultat correct. En tout cas, toute l'équipe est prête à faire de son mieux. Et c'est probablement ma plus grande ambition. Dimanche, je veux quitter le circuit avec le sentiment que nous avons fait le maximum possible".



Seriez-vous prêt pour une saison complète en WTCR ?

"Bien sûr que nous le voudrions avec l'équipe. Malheureusement, ce n'est pas la seule question. Le problème est ailleurs. Vous avez besoin d'un partenaire solide pour financer toute la saison."