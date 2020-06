Gabriele Tarquini, le première champion WTCR, contribue à la vente aux enchères #RaceAgainstCovid

-

Gabriele Tarquini, qui est entré dans l'histoire en remportant le premier titre du WTCR - FIA World Touring Car Cup, a fourni un casque, porté pendant la saison 2018, à la vente aux enchères #RaceAgainstCovid.

Collaboration entre la FIA, l'organe directeur du WTCR, et RM Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères, cette opération permet de collecter des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de la lutte globale face au COVID-19. Le site sera mis en ligne demain (lundi 15 juin) et sera ouvert jusqu'au 22 juin.



Ancien pilote de Formule 1, Tarquini a remporté le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2009 avant de remporter la couronne du WTCR avec trois points d'avance sur Yvan Muller, près de dix ans plus tard.



Le design du casque de Tarquini est l'œuvre d'un ami. En plus d'incorporer les couleurs du drapeau italien et les noms des deux enfants de Tarquini, Matteo et Giulia, le dessin est basé sur une toile d'araignée : Tarquini était un grand fan de Spiderman pendant son enfance.



Vous trouverez plus de détails sur la vente aux enchères et les lots disponibles en cliquantici.



Tarquini pilotera pour le BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse dans le championnat WTCR 2020, qui doit débuter avec la première WTCR Race of Austria sur le Salzburgring les 12 et 13 septembre.

