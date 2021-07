Jordi Gené se prépare pour le circuit de MotorLand Aragon cette semaine avec des espoirs de bons résultats après un bilan positif à l'issue de la WTCR Race of Portugal.

Gené a eu un week-end WTCR Race of Germany à oublier au début du mois de juin, mais il a terminé deux fois dans les points au Circuito do Estoril ce qui lui permet d'espérer de briller à domicile au volant de sa CUPRA Leon Competición de la Zengő Motorsport Drivers' Academy.



"Estoril était mon premier véritable week-end de course en cinq ans, car dans l'ensemble, la course était assez réduite au Nürburgring", a déclaré Gené. " J'avais une meilleure vitesse que ce que j'ai montré en qualification. Mais j'ai réussi à prendre un bon départ dans la course 1, ce qui m'a permis de me frayer un chemin parmi quelques voitures. C'était une course agréable et amusante."



"Dans la Course 2, j'ai un peu mieux géré les pneus pour apprendre à gérer une situation de course. Cela m'a fait perdre un peu de rythme dans les premiers tours mais j'étais content parce que j'étais beaucoup plus régulier tout au long de la course.



"Je n'ai fait que des essais au MotorLand. Mais quand vous courez à la maison, vous avez toujours cette pression supplémentaire. C'est intéressant et ce sera la première course où nous aurons le PURE ETCR et le WTCR en même temps. Disons que je vais me rendre à MotorLand avec quelques kilomètres à mon actif et en espérant que nous serons un peu plus compétitifs."

