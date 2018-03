Gianni Morbidelli rejoint le peloton des stars du WTCR

Gianni Morbidelli, qui a couru en Formule 1 pour Ferrari et remporté des victoires au plus haut niveau du supertourisme, visera les places d'honneur pour le Team Mulsanne en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, et rejoindra son compatriote Fabrizio Giovanardi dans la toute nouvelle série.

Morbidelli pilotera une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris sur les 30 courses prévues qui se disputeront dans neuf pays et sur quatre continents d'avril à novembre.



Après la signature de Giovanardi pour le Team Mulsanne en début de semaine, Morbidelli constitue l'une des quatre recrues significatives de l'équipe avec l'ingénieur de chez Hexatron Marco Cavlolo qui apportera son bagage technique pour développer la voiture, et Nicolo Castello qui sera lui en charge du développement marketing de la structure.



"Je suis extrêmement heureux et honoré d'être de retour au top niveau du supertourisme mondial, et de le faire au volant d'une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, et de représenter les couleurs d'une marque aussi prestigieuse",a indiqué Morbidelli, 51 ans."Il s'agira d'un championnat de très haut niveau, avec beaucoup de grandes équipes et de grands pilotes, et cela rendra le challenge encore plus excitant. Je voudrais remercier le Team Mulsanne pour leur confiance et pour me donner cette belle opportunité, ainsi que Niki International pour leur appréciable soutien et pour rendre tout cela possible."



Faisant figure de l'un des plus grands pilotes italiens, Morbidelli a signé des succès marquants en monoplace, que ce soit dans son pays ou ailleurs. Il a pris part à 67 Grand Prix avant de se forger une carrière pleine de succès en supertourisme, se classant troisième en Championnat d'Europe de Supertourisme ETCC en 2000. Il a remporté les Superstars Series en Italie en 2009 et 2013 avant de passer en TCR International Series en 2015 – décrochant six victoires – après une saison marquée d'une victoire en WTCC.



Michela Cerrutti, Directrice des Opérations chez Romeo Ferraris, a déclaré :"Nous sommes très heureux d'avoir Gianni avec nous aux côtés de Fabrizio Giovanardi. Sans aucun doute, ils forment la paire de pilotes la plus expérimentées de la série, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour faire la démonstration du potentiel de la voiture. Le Team Mulsanne est de retour à la compétition après un an d'absence et pour maximiser ses possibilités à un niveau aussi élevé, Romeo Ferraris a choisi de s'offrir les services de deux professionnels bien connus comme Marco Calovolo et Nicolo Castello, respectivement dans les domaines techniques et marketing."



François Ribeiro, Directeur de Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a commenté :"Gianni Morbidelli n'apporte pas seulement son importante expérience et expertise au Team Mulsanne, il constitue également un autre pilote de renom pour le WTCR. Il formera une association performante avec Fabrizio Giovanardi."