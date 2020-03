Tout comme Mitchell Cheah, Gilbert Ang est devenu une nouvelle star du sport auto malaisien, ayant fini troisième du TCR Malaysia.

Ang a obtenu ce résultat avec les quatrième et cinquième places des Courses 1 et 2 lors de l'ultime rendez-vous de la saison dernière, au Sepang International Circuit, qui a accueilli la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup en décembre dernier.



Pilotant une CUPRA TCR pour Viper Niza Racing, le pilote de 23 ans a fini dans le top 5 de chaque course pour sa première campagne en TCR.



La WTCR Race of Malaysia accueillera la dernière manche de la saison 2020 du WTCR du 10 au 13 décembre, lors d'un meeting passionnant partagé avec les motos du FIM Endurance World Championship. Ang sera éligible pour participer à cet événement.



Photo :CUPRA Racing

The post Gilbert Ang pourrait-il être le nouveau pilote malaisien du WTCR ? appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.