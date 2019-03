Girolami conquis après son premier essai sur une Honda WTCR

Néstor Girolami a pu avoir sa première approche de la Honda Civic Type R TCR lors de deux journées de tests à Zandvoort cette semaine, et a adoré l'expérience.

Girolami a rejoint son coéquipier du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, lundi et mardi sur la piste hollandaise en bord de mer, en préparation de la WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO.



"J'aime beaucoup la voiture", a-t-il confié. éC'est amusant de conduire avec beaucoup de grip. Le moteur est bien aussi avec le turbo. Vous jouez beaucoup avec le levier de vitesse dans tous les virages mais je m'adapte très bien."



"A la fin de la journée, nous étions dans les mêmes temps avec Esteban et c'est un très bon point pour commencer la saison, je suis vraiment content du rythme de la voiture."



En plus de donner à Girolami l'occasion d'essayer la Honda Civic Type R TCR, ce test a permis à l'Argentin d'apprendre le théâtre de la prochaine WTCR Race of Netherlands et de travailler avec son équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"J'ai très bien travaillé avec l'équipe et tout le monde m'a très bien accueilli", poursuit Girolami. "Les mécaniciens, René [Münnich, Team Principal], Dominik [Greiner, Team Manager], toute l'équipe a été très gentille avec moi.



"Je suis vraiment heureux d'être en WTCR et avec ces nouvelles voitures, nous avons une très bonne saison qui nous attend avec beaucoup de champions du monde de supertourisme. Ce sera l'un des meilleurs championnats de tous les temps, j'ai vraiment hâte de commencer."



Girolami fera ses débuts en WTCR / OSCARO lors de la WTCR Race of Morocco à Marrakech du 5 au 7 avril. La WTCR Race of Netherlands se déroulera du 17 au 19 mai.

