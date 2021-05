Néstor Girolami sera l'homme à battre lors de l'ouverture du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit de la Nordschleife du Nürburgring (du 3 au 5 juin).

Aucun pilote n'a parcouru les 25,378 kilomètres de la piste de l'Eifel dans une voiture WTCR plus rapidement que Girolami, qui a établi une référence de qualification de dernière minute lors de la WTCR Race of Germany en 2020.



Alors que la lumière faiblissait rapidement, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport s'est lancé dans un fabuleux effort dans le dernier tour qui l'a propulsé en tête des temps et l'a placé en pole position pour la Course 2.



Le temps de l'Argentin de 8m51.802s, un nouveau record du tour de qualification WTCR, sur le circuit de 25,378 kilomètres, était 1.163s plus rapide que le meilleur chrono de Yann Ehrlacher, après que le Français a manqué une dernière tentative de battre son rival en ne parvenant pas à passer la ligne d'arrivée avant le drapeau à damier.



"C'est l'une des choses les plus folles que j'ai faites dans ma vie", a déclaré Girolami après son étonnant dernier tour dans le soleil déclinant au volant de sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear. "L'objectif était de marquer des points, mais je me sentais tellement en confiance dans la voiture que j'ai dû foncer et prendre des risques. Les gars de l'équipe le méritent. Il commençait vraiment à faire sombre et certaines parties du circuit étaient difficiles à voir, au point de rater la corde dans certains virages."

