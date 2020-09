Dixième au au classement combiné des qualifications, Néstor Girolami s’élancera de la première place pour la Course 1 de la WTCR Race of Belgium, à la grille de départ inversée, avec sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

“Nous ne sommes pas contents parce que nous voulions nous battre pour la pole, mais, par chance, je suis P10 et récupère donc celle de la grille inversée, et c’est très important de débuter la saison en inscrivant de bons points”, a déclaré l’Argentin. “Sur la grille normale [pour la Course 2 donc], je vais essayer de survivre et voir si je peux gagner quelques positions, mais l’important sera d’être fort dans la première course. Nous savons que nous devons progresser, mais je veux adresser mes félicitations à tout le monde dans l’équipe.”