Néstor Girolami va se concentrer fermement sur la défense de sa position de tête provisoire sur les cinquième et sixième manches de la WTCR – FIA World Touring Car Cup, aujourd’hui.

L’avance du Goodyear #FollowTheLeader dans la course au titre a été réduite à deux points après qu’il n’a inscrit aucun point lors des qualifications de samedi, qu’il n’a pu conclure plus haut qu’à la huitième place au volant de sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Cependant, tout n’est pas perdu pour l’Argentin qui doit prendre le départ de la Course 2, à la grille partiellement inversée, en troisième position.



S’expliquant après les qualifications de samedi, que son équipier et compatriote Esteban Guerrieri a terminé avec le quatrième chrono combiné, Girolami a déclaré :“Cette journée a été très positive si l’on garde à l’esprit que nous embarquons le poids de compensation maximum. Je pense que nous avons fait un travail très solide, ayant essayé diverses choses ensemble avec Esteban aux essais et trouvé le meilleur set-up possible pour les qualifications.”



“J’aurais probablement pu faire un meilleur tour en Q2, mais le drapeau rouge a stoppé ma première tentative et dans la seconde, je n’ai pas voulu prendre le risque de dépasser les limites de la piste ou de faire une petite erreur. Je voudrais féliciter l’équipe, car elle nous a donné d’excellentes voitures, et en particulier mes mécaniciens pour avoir travaillé à fond en essayant différentes choses. J’espère que nous pourrons prendre de bons points et défendre notre position de tête [au championnat].”

