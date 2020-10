Girolami a signé le 10e chrono en Q2 au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ce qui lui garantissait la pole position DHL pour la course 2 de ce dimanche, après que son coéquipier Attila Tassi soit sorti de la route en fin de séance et que Gabriele Tarquini ait été victime d'une crevaison à l'avant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



Les espoirs d'Ehrlacher d'augmenter son avance en tête du classement ont été anéantis après que le Français n'a pas réussi à passer le cap de la Q1 sur sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing. Il prendra le départ des trois courses à partir de la 15e place. Girolami et le Suédois Thed Björk pointent tous deux à 31 points de Ehrlacher. Mais Björk prendra le départ en 21e position, et Yvan Muller, qui pointe à un point derrière les deux hommes, s'élancera de la 14e place.



"Je savais qu'Attila était éliminé et que Tarquini était lent [avec un splitter avant endommagé], je dois donc remercier l'équipe pour cela", a déclaré Girolami. "La voiture se comporte bien et nous devons nous battre. Demain est un jour de course très difficile et c'est une bonne opportunité avec Yann qui s'élance du 15e rang [au départ des trois courses]".



Luca Filippi rejoindra Girolami sur la première ligne sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris alignée par le Team Mulsanne. La Lynk & Co Cyan Performance de Santiago Urrutia et l'Alfa Romeo de Jean-Karl Vernay s'aligneront ensemble sur la deuxième ligne.



La course 1 de la WTCR Race of Slovakia s'élancera dimanche matin à 9h15 heure locale, la course 2 devrait commencer à 12h45h et la course 3 à 14h45.