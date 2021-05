Néstor Girolami s'attend à ce que son jeune frère Franco se montre "rapide et intelligent" alors que la saison de TCR Europe débutera sur le Slovakia Ring ce week-end.

Le TCR Europe est le dernier échelon avant le WTCR - FIA World Touring Car Cup - et plusieurs grands pilotes du WTCR ont acquis de l'expérience en TCR Europe avant de monter dans la catégorie supérieure.



Parmi eux, Mikel Azcona et Santiago Urrutia, qui ont tous deux remporté des courses en WTCR, seront parmi les principaux prétendants cette saison, tout comme les autres diplômés Andreas Bäckman, Jessica Bäckman, Luca Engstler et Gilles Magnus.



Pour Franco Girolami, parler d'un avenir en WTCR est peut-être prématuré, car il entame sa première saison complète en TCR Europe au volant d'une Honda Civic Type R TCR de l'équipe PSS Racing en tant que coéquipier de Viktor Davidovski. Cependant, Néstor Girolami s'attend à ce que son jeune frère impressionne, ayant soutenu son programme d'essais de pré-saison.



"Je suis heureux pour lui de le voir disputer le TCR Europe parce qu'il a mérité cette opportunité après être devenu champion de Top Race V6 [en Argentine] en 2019", a déclaré Girolami Sr. "Ce sera difficile parce qu'il doit apprendre chaque circuit et la première année est davantage consacrée à l'apprentissage. Mais, en même temps, il doit être performant, il doit fournir des résultats s'il veut progresser."



"Il le sait et il doit être rapide et intelligent en même temps pour éviter les erreurs et finir l'année dans le top 3, ce qui pourrait être son objectif pour cette saison. C'est un objectif élevé mais en même temps c'est un objectif qu'il doit suivre pour être performant et s'il veut avoir l'opportunité de progresser, il doit être très, très performant."



"Il est fort, il sait comment conduire une voiture TCR. Quand il faisait des essais, j'étais avec lui pour essayer de donner mon sentiment avec mon expérience du WTCR et je suis heureux qu'il court avec Honda, tout comme moi, c'est donc vraiment bien que nous puissions partager des choses."



"J'essaie de lui transmettre à 100% mes sensations avec la voiture et la façon de la piloter, même si les pneus sont différents et qu'il faut piloter différemment quand on a des pneus différents. Mais toute mon expérience, je vais la lui transmettre parce qu'avec cette expérience, il peut franchir les différentes étapes le plus rapidement."



Huit pilotes ayant une expérience du WTCR participeront à l'ouverture de la saison du TCR Europe. Parmi eux, le champion en titre Mehdi Bennani, ainsi que Nicolas Baert, Mato Homola, Niels Langeveld, Dániel Nagy et Jack Young. Les stars actuelles du WTCR, Mikel Azcona et Tom Coronel, seront également de la partie.

