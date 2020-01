Girolami Jr, trop rapide pour son grand frère ?

Néstor Girolami estime que son petit frère Franco mérite l'opportunité de courir en dehors de leur Argentine natale, sans toutefois devenir son coéquipier !

Âgé de 27 ans, Franco Girolami a trois ans de moins que Néstor, qui a remporté trois victoires en WTCR – FIA World Touring Car Cup 2019 au volant d'une Honda Civic Type R TCR de l'écurie ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Franco Girolami (en photo) a fini deuxième derrière Matías Rossi lors de la saison 2019 du Top Race V6 Argentina, triomphant notamment à San Juan le même week-end que Néstor Girolami en WTCR au Slovakia Ring, en mai dernier.



Et c'est le succès du jeune Girolami qui inquiète son aîné pour l'avenir.



“Il est vraiment bon. En fait, je pense qu'il est plus rapide que moi, donc je ne veux pas l'avoir dans mon équipe !” s'exclame Néstor Girolami. “Mais je veux aider mon frère à venir en Europe et à prendre de l'expérience en TCR. Il a besoin d'apprendre un peu l'anglais et la manière dont les équipes travaillent en Europe, car c'est différent [des écuries en Argentine]. S'il avait cette opportunité, je le soutiendrais.”

