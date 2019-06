Girolami : la bataille pour le WTCR « 100% encore sur les rails »

Néstor Girolami insiste sur le fait qu'il est toujours en lice pour remporter le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO malgré un double score vierge sur la Nordschleife du Nürburgring.

Girolami a débuté sa WTCR Race of Germany avec une troisième place dans la Course 1 avant qu'un problème technique en seconde qualification ne le contraigne à s'élancer du 24e rang pour les Courses 2 et 3.



Après qu'un problème de température de l'eau l'ait contraint à renoncer dans la course 2, les réparations effectuées par ses mécaniciens du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ont permis à Girolami de prendre le départ de la course 3, mais depuis la pitlane. Il a fini 18e.



"J'avais aussi un problème avec le splitter [dans la Course 2], mais les gars ont fait un excellent travail pour changer les deux pièces avant la Course 3 ", a expliqué l'Argentin qui pilote une Honda. "J'ai dû partir depuis la pitlane parce qu'ils ont dépassé le temps imparti, mais c'était probablement un mal pour un bien lorsque l'on voit tous les accidents survenus dans le premier virage".



"Je suis toujours quatrième au championnat grâce à mon podium [dans la Course 1] et en raison du fait que nos principaux rivaux n'ont pas marqué de gros points, la bataille [pour le titre] est toujours sur les rails à 100 pour cent."

