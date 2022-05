Sur sa Honda, Néstor Girolami est allé chercher la pole position pour la WTCR Clean Fuels for All Race of France aujourd'hui en devançant son équipier du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, dans une séance pleine de péripéties.

WTCR Clean Fuels for All Race of France Qualification Q3 classement provisoire

1 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m19.783s (124.5kph)

2 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m19.937s

3 Yvan Mulller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m20.361s

4 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m20.629s

5 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, 1m20.901s

Pole de la course 2 en grille inversée : Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse



Répartition des points des qualifications de la WTCR Clean Fuels for All Race of France

10 points : Néstor Girolami : 1m19.783s (124.5kph)

8 points : Esteban Guerrieri : 1m19.891s (124.4kph)

6 points : Nathanaël Berthon : 1m20.118s (124.0kph)

4 points : Mikel Azcona : 1m20.178s (123.9kph)

2 points Gilles Magnus : 1m20.192s (123.9kph)



L'Argentin Girolami a réalisé le meilleur temps de la séance de qualification après que la séance a été interrompue par un gros accident de Thed Björk sur sa Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR, dont le Suédois est sorti indemne.



Le quadruple champion du monde FIA des voitures de tourisme, Yvan Muller, a réalisé le troisième temps pour Cyan Racing Lynk & Co. Nathanaël Berthon, de la formation Comtoyou DHL Team Audi Sport, s'est classé quatrième et le Chinois Ma Qing Hua cinquième pour son retour en WTCR après deux saisons d'absence.



Selon les nouvelles règles du WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup, les cinq pilotes les plus rapides en qualification, qu'ils aient réalisé leur meilleur tour en qualification Q1, Q2 ou Q3, marquent des points sur une échelle de 10-8-6-4-2. Cela signifie que Girolami, Guerrieri, Berthon, Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) et le jeune Belge Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) ont tous enregistré leurs premiers points de la saison.



Azcona allume une première mèche avec le meilleur tour en Q1

Lors de la séance de 30 minutes de Q1, Azcona a réalisé le meilleurs temps au volant de sa Hyundai Elantra N TCR devant Girolami, Magnus, Guerrieri et Ma Qing Hua (Lynk & Co). Alors que le top 12 passe en Q2, six pilotes ratent le coche.



An commencer par la Cupra Leon Competición Zengő Motorsport de Rob Huff, le pilote britannique n'est plusn'échouant qu'à 0.063s de Santiago Urrutia, qui s'est qualifié en 12e position. L'Uruguayen avait été le plus rapide lors des deux séances d'essais libres, il aurait pu s'attendre à se qualifier plus confortablement qu'il ne l'a fait.



Le roi du WTCR, Yann Ehrlacher, était lui aussi soulagé de passer ce premier écueil après avoir endommagé sa Lynk & Co contre une barrière."Je suis désolé pour les gars, mais nous sommes sur le fil du rasoir et cela peut arriver",a-t-il déclaré."Il n'y a pas de marge d'erreur ici."



Outre Huff, les autres pilotes qui n'ont pas pu passer la Q1 sont Mehdi Bennani (Audi) en 14e position, Tiago Monteiro (Honda), Tom Coronel dont la séance a été interrompue par un pneu sorti de la jante de son Audi, Dániel Nagy (Cupra) et Éric Cayrolle (Audi), qui évolue à Pau en tant que Wild Card.



Coup dur pour Björk et Guerrieri en tête de la Q2

La séance de Q2 a été interrompue après trois de ses 15 minutes lorsque Björk a percuté un mur dans le virage 12/13, ce qui a envoyé la Lynk & Co lourdement dans la barrière de l'autre côté de la piste. L'avant gauche a fait un gros trou dans la barrière et la voiture de Björk a rebondi et s'est retrouvée bloquée au milieu de la piste à la sortie d'un virage sans visibilité. Deux autres Lynk & Cos l'ont manqué de peu, se faufilant dans un petit espace entre la voiture et la barrière alors que les drapeaux rouges s'envolaient pour arrêter la séance. Björk s'en est sorti indemne.



Ma était le premier sur les lieux et était soulagé d'avoir évité de justesse son propre accident."C'était vraiment une situation critique",a-t-il déclaré."J'ai vu le drapeau jaune, j'ai ralenti un peu, mais la voiture de Thed était arrêtée juste à la sortie d'un virage sans visibilité, et je ne voyais rien du tout. J'ai eu beaucoup de chance de passer à travers, mais j'ai encore quelques dégâts sur la voiture."



"C'était un gros impact", a commenté Björk. "Nous nous battons sur cette piste sans penser à heurter le mur et tout le monde attaque tellement fort pour atteindre la limite. De mon côté, je ne m'y attendais pas. Dès que vous faites une petite erreur ici, la piste vous attrape. Mais je me sens bien. Je suis vraiment énervé parce que je voulais marquer des points et faire une bonne course demain. Je suis désolé pour les gars de l'équipe, mais je suis heureux de m'en sortir pas trop mal. Maintenant je dois me battre. J'aime les circuits en ville, mais c'est ce qui arrive parfois."



Une fois que la séance a repris , Guerrieri a posé sa marque avec le meilleur temps à 1m19.85s - le premier pilote à descendre sous 1m20s. Les quatre autres pilotes à se qualifier pour la séance Q3 étaient Berthon, qui a réalisé un excellent tour pour se hisser à la deuxième place, devant Girolami, Muller et Ma.



Ehrlacher, frustré, a manqué de peu la sixième place, tout comme Urrutia, le dominateur des essais libres, en septième position. Azcona est déçu de ne s'être qualifié qu'en huitième position, devant Attila Tassi et Norbert Michelisz dont la 10e place lui permet de bénéficier de la pole position partiellement inversée pour la course 2. Michelisz a endommagé sa Hyundai en percutant la barrière du virage 2, mais son équipe a posé du ruban adhésif sur la carrosserie pour lui permettre de reprendre la piste et de s'élancer en tête de la seconde course de dimanche.



Guerrieri le premier en piste, Girolami est le plus rapide

Guerrieri a choisi de courir en premier dans le top 5 de la Q3. Il a réalisé un temps de référence de 1m19.937s, à peine plus lent que son effort en Q2. Son coéquipier de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Girolami, était le suivant à prendre la piste, il était en avance dans le premier secteur, légèrement plus lent dans le second - et a franchi la ligne d'arrivée 0.154s plus vite que Guerrieri.



Ma est devenu le troisième des cinq à tenter sa chance, pour son premier week-end dans l'écurie Lynk & Co. Le pilote chinois était à 0.964s du tour de Girolami et n'était pas une menace pour le duo Honda.



C'est maintenant au tour de Muller. Le héros local s'est montré plus rapide que Ma mais était à 0.578s de la marque de Girolami pour prendre la troisième place - avec seulement Berthon à courir. Le pilote Audi a fait de son mieux, mais a fini derrière Muller, laissant les quatre premiers avec seulement 0.846s d'écart.



Le top 5 est donc composé de Girolami, qui a signé la pole position de la course 1, Guerrieri, Muller, Berthon et Ma."Je voudrais féliciter tout le monde dans l'équipe, ils ont fait un travail fantastique. Nous étions peut-être trop rapides ! Nous verrons comment nous nous en sortirons à la prochaine course avec les 40 kg !"a déclaré un Girolami ravi. "Je suis aussi très heureux pour Esteban parce qu'il a fait un tour incroyable en Q2. Nous avons tout mis ensemble. La voiture était incroyable pendant les essais libres et je savais qu'en Q3 la température de la piste allait refroidir et que le temps au tour allait baisser, donc j'étais un peu plus agressif. Le train avant se battait plus, mais cela m'a donné deux dixièmes de plus et je suis heureux d'obtenir la première pole position de la saison et maintenant nous devons terminer le travail demain. Nous devons être intelligents. Sur un circuit routier, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je me sens si heureux et si confiant avec la voiture."



CITATIONS ET FICHIERS SONORES DES QUALIFICATIONS

Les citations des pilotes et les fichiers sonores après les qualifications seront publiés séparément.



QUEL EST LA SUITE ?

Les manches 1 et 2 du WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup se dérouleront comme suit :



Course 1 : 13h10 (30 minutes +1 tour)

Podium de la course 1 : 13h50 environ

Course 2 : 17h10 (25 minutes + 1 tour)

Podium de la course 2 : 17h45 environ.

Tous les horaires CET, provisoires et susceptibles d'être modifiés.

Ad

WTCR MIchelisz hérite de la WTCR pole position pour la Course 2 IL Y A UNE HEURE

WTCR WTCR qualifications – Girolami emmène un doublé Honda devant Guerrieri IL Y A 5 HEURES