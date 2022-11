Néstor Girolami n'abandonne pas ses ambitions de titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Le pilote argentin est à 35 points de Mikel Azcona, Goodyear #FollowTheLeader - leader du championnat -, alors qu'il reste quatre courses à disputer et qu'un total de 130 points est encore disponible pour les épreuves de Bahreïn et d'Arabie Saoudite le mois prochain.Ayant gagné deux fois cette année et obtenu trois pole positions, y compris lors des deux derniers événements, Girolami est en passe de décrocher son meilleur classement final en WTCR jusqu'à présent, en deuxième position. Mais remporter le titre tant convoité viendrait couronner une excellente saison et ferait de Girolami le premier non-Européen à être couronné Roi du WTCR.a déclaré Girolami, 33 ans.Girolami en est à sa quatrième saison en WTCR et a passé chaque année à concourir aux côtés de son compatriote Esteban Guerrrieri au sein de l'équipe allemande leader ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Girolami évoque la confrontation pour le titre en 2019 à Sepang, que Guerrieri a perdue face à Norbert Michelisz, comme une autre raison pour laquelle il ne peut pas renoncer à son rêve de remporter le plus grand prix de la course internationale de voitures de tourisme.a déclaré Girolami.Girolami est deux fois vainqueur de la très compétitive série argentine Súper TC2000 et pense que ce pedigree de vainqueur de titre pourrait augmenter ses chances de remporter l'or du WTCR au Moyen-Orient.a-t-il déclaré.Girolami poursuit :Comme Guerrieri l'a fait en 2019, Girolami peut compter sur le soutien de son coéquipier lors des courses décisives de la saison.Le circuit international de Bahreïn accueillera la WTCR Race of Bahrain, les 15e et 16e manches de la saison 2022 du WTCR, du 10 au 12 novembre. Le circuit international de Jeddah accueillera la WTCR Race of Saudi Arabia, les 17e et 18e manches, du 25 au 27 novembre.Cliquez ICI pour retrouver le classement provisoire.