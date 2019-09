Girolami pénalisé en Chine, Priaulx hérite de la pole WTCR avec la grille inversée

Néstor Girolami a été pénalisé suite à la seconde séance qualificative de la WTCR Race of China.

Jugé coupable d'avoir provoqué le drapeau rouge en Q2, agité lorsque Ma Qinghua est parti en tête-à-queue suite à un accrochage entre les deux pilotes, Girolami a vu son meilleur temps de Q2 annulé, ce qui l'a fait rétrograder à la 12e place pour les Courses 2 et 3.



Cependant, les commissaires de courses ont décidé de lui infliger une pénalité supplémentaire de cinq places sur la grille pour avoir gêné Ma. Trois fois vainqueur cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, il ne sera donc que 17e sur la grille de départ pour la Course 2.



Avec la sanction de Girolami, le pilote Cyan Performance Lynk & Co et triple champion FIA World Touring Car Andy Priaulx hérite de la pole position pour la course à grille inversée, initialement détenue par Norbert Michelisz. Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse sera finalement deuxième sur la grille en Course 2.

