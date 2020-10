Le pilote argentin a entamé le dernier tour en quatrième position et tentait de défendre sa place à la sortie du virage numéro 1 lorsqu'il a été touché, involontairement, par l'arrière. Ce contact a fait pivoter sa voiture à grande vitesse vers l'intérieur dans la barrière, avec un impact mesuré à 27G qui a fait brièvement décoller la voiture.



Le pilote de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich a été conduit au centre médical du circuit pour les 30 minutes d'observation requises, où il a été vu par le délégué médical de la FIA, Christian Wahlen, avant de se rendre dans un hôpital local pour un scanner de précaution. Il est cependant revenu sur la piste dimanche soir après avoir reçu le feu vert des médecins avant une séance d'essais prévue demain sur le Slovakia Ring.



"Tout d'abord, je vais bien, ce qui est la chose la plus importante dans un accident comme celui-ci", a déclaré le multiple vainqueur de course en WTCR et candidat au titre. "L'impact a été très violent et la voiture a évidemment été très endommagée, et le fait que j'ai pu retourner sur le circuit ce soir témoigne du niveau de sécurité atteint par JAS Motorsport avec la Honda Civic Type R TCR et aussi du niveau de préparation de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, un grand merci à eux deux."



"L'incident lui-même a été une grande déception ; j'avais déjà été touché par le même pilote au début de la course, alors j'ai vraiment pensé qu'il ferait plus attention dans cette situation. Cela nous met également dans l'embarras car nous avons très peu de temps pour préparer la prochaine manche, mais nous reviendrons nous battre".