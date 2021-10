Néstor Girolami fera son maximum pour continuer à jouer la gagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup alors que la série se dirige vers un territoire inconnu sur le Circuit Pau-Arnos ce week-end.

Le pilote argentin a remporté la première des deux courses de la WTCR Race of Czech Republic le week-end dernier. Moins de sept jours plus tard, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport veut chercher encore plus de succès au volant de sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear.



" Obtenir la première victoire de la saison était une sensation formidable et un objectif important à atteindre, mais nous ne voulons pas que cela s'arrête là et nous allons pousser pour plus ce week-end ", a déclaré Girolami. " Malgré tout, nous savons que nous n'avions pas la voiture la plus rapide à Most et que ce sera à nouveau une grosse bagarre à Pau-Arnos, mais nous sommes prêts pour cela."



"L'objectif reste le même que depuis quelques courses maintenant - entrer dans le top 10 en qualification et ensuite maximiser les opportunités qui se présentent à moi à partir de là."

