Au volant d'une Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Girolami est parti de la 11e position pour prendre la tête à la fin du premier tour. Sa décision inspirée de faire monter les pneus pluie Goodyear à l'arrière de sa voiture pour offrir plus d'adhérence sur le circuit MotorLand Aragón, humide mais sec par endroits, a porté ses fruits.



Guerrieri a opté pour une stratégie de pneus identique et est passé de la 16e à la 2e place, prenant la tête dans le dernier tour lorsque Girolami l'a laissé passer pour booster les espoirs de titre de son compatriote argentin.



Alors que Guerrieri célébrait une victoire capitale, c'était la quatrième fois que Girolami montait sur le podium de la saison, un résultat l'aidait à terminer dans le top 10 du classement général pour la deuxième année consécutive.



Comme cela a été le cas tout au long des deux week-ends de course en Espagne, Girolami a également pris un excellent départ dans la course 2 et a gagné quatre places au premier tour - après une belle passe d'armes face au futur vainqueur du titre Yann Ehrlacher - avant qu'une bagarre en milieu de peloton au deuxième tour ne lui coûte du terrain.



Girolami s'est battu jusqu'à la septième place et chassait le peloton de tête avant d'être victime d'une avarie de radiateur qui a entraîné un problème de moteur à trois tours de l'arrivée, ce qui a marqué la fin de sa course, et de sa saison.



Un abandon prématuré, et cruel, pour Girolami, dont la 10e place au classement final n'était pas représentative de son niveau de performance au cours de la campagne WTCR 2020.



"C'était vraiment une journée en dents de scie pour terminer la saison", a déclaré "Bebu". "La course 1 était vraiment bonne ; nous avons pris une décision très audacieuse en optant pour des pneus arrière pour le mouillé, mais cela a fait toute la différence, car j'ai réussi à me hisser à la troisième place dans les premiers virages, puis à prendre la tête avant la fin du premier tour. C'était une bonne surprise car presque personne d'autre n'avait fait ce choix, je suis donc très heureux que nous ayons pu marquer ce résultat pour l'équipe et donner un coup de main à Esteban dans la lutte pour le titre."



"Dans les conditions plus sèches, malheureusement, nous n'étions pas au même niveau, mais j'évoluais toujours en septième position dans la course 2 et j'étais content de mon rythme jusqu'à ce que je rencontre un problème, qui a mis fin à ma saison. Mais nous avons fait notre maximum et nous avons un excellent doublé à notre actif. Nous allons essayer d'apprendre le plus possible de ce qui a été une saison incroyablement courte et nous reviendrons plus forts en 2021".