Girolami : une préparation parfaite est capitale en WTCR

Néstor Girolami estime qu’une préparation parfaite pourrait faire la différence entre le succès et l’échec cette année en WTCR.

L’Argentin considère le calendrier compact — conséquence de la pandémie de Covid-19 — comme un facteur clé sur l’issue de la saison à venir du championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup.



“Nous voulons lutter pour le championnat, mais ce sera très, très serré”, dit Girolami, qui pilotera une Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en pneus Goodyear.“Comme certains week-ends de course vont s’enchaîner, il va falloir être préparés à tout.”



Girolami a signé trois victoires en WTCR l’an dernier, mais comme son équipier et compatriote Esteban Guerrieri, il s’est incliné dans la course au titre.



“Cette année est celle de la revanche pour nous et nous nous préparons très dur pour remporter les deux titres”, dit-il.“Nous avons maintenant Tiago [Monteiro] et Attila [Tassi] dans l’équipe, ce qui fait quatre bons pilotes pouvant très bien travailler ensemble.”



“L’ambiance est vraiment bonne dans l’équipe, je suis très content de travailler avec ces gars [d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport], qui donnent tout ce qu’ils ont à chaque course, et de faire partie de la famille Honda et d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.”



La WTCR Race of Austria, au Salzburgring, doit ouvrir la saison 3 les 12/13 septembre.

