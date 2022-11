Néstor Girolami a puisé au bout de ses ressources lors de la course 2 de la WTCR Race of Bahreïn pour se mettre en position de rester mathématiquement en course pour le titre lors de l'étape finale du WTCR - FIA World Touring Car Cup en Arabie Saoudite.

Après avoir pris une belle quatrième place dans la course 1 vendredi soir, l'Argentin du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, équipé d'une Honda, s'est battu pour remonter jusqu'à la cinquième place, avant qu'il ne se rende compte que ses performances étaient affectées par l'air sale des voitures qui le précédaient.



Bien qu'il se soit battu vaillamment, il n'avait que peu de moyens de défense contre les voitures ayant une vitesse de ligne droite supérieure et a terminé la course en neuvième position, un résultat qui le laisse à 60 points deGoodyear #FollowTheLeader à deux courses de la fin du circuit de Jeddah Corniche du 25 au 27 novembre.



"C'était une course difficile",a déclaré Girolami après la course."La voiture se comportait mieux dans la course de nuit quand nous sommes partis en tête, et c'était probablement la même chose pour Esteban [Guerrieri] aujourd'hui ; quand nous sommes devant sans personne pour nous bloquer, nous pouvons à peu près suivre le rythme, mais quand nous sommes dans le peloton, avoir trois ou quatre voitures devant commence à perturber l'appui et la voiture n'a pas d'adhérence et pas de puissance, alors vous ne pouvez pas défendre. Le titre semble très difficile à décrocher maintenant, mais ce n'est pas fini, donc nous serons en attaque maximale pour Jeddah et nous verrons où cela nous mène."

Ad

WTCR Les stars du WTCR ont affiché leur soutien aux bénévoles de la FIA HIER À 05:01

WTCR Coronel a connu son “heure de gloire” à la WTCR Race of Bahrain 12/11/2022 À 15:48