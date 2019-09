Girolami vient du WTCR pour montrer ses aptitudes de pilotage en Austalie

Nestor Girolami apportera son pedigree de pilote vainqueur en supertourisme mondial au TCR Australia, alors que le pilote argentin disputera les manches de Sandown ce week-end.

Girolami, vainqueur en Championnat du Monde WTCC de la FIA et en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, a été appelé par le Wall Racing pour piloter la Honda Civic Type R TCR n°38 du team dans la nouvelle série pour 2019.



"Je suis ravi d'avoir l'opportunité de participer au championnat TCR Australia", a déclaré Girolami, qui est surtout connu pour ses exploits en WTCR / OSCARO avec le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "Je n'ai jamais roulé sur un circuit australien auparavant et j'ai hâte de vivre cette nouvelle expérience à Sandown.



"Wall Racing est une excellente équipe et a déjà gagné des courses cette saison et je suis sûr que je peux bien travailler avec [mes coéquipiers] John [Martin] et Tony [D'Alberto] pour obtenir de bons résultats, mais ce ne sera pas facile car le niveau est très relevé avec de nombreux pilotes de pointe ayant une expérience des Supercars et du GT, et quelques jeunes pilotes prometteurs.



"Je connais très bien la Honda Civic Type R TCR, mais les pneus Michelin sont nouveaux pour moi, donc m'habituer à la façon dont cela fait la poignée de la voiture sera le grand défi au départ."



JAS Motorsport, la structure italienne derrière la Civic Type R TCR, a envoyé un ingénieur pour soutenir la présence de Girolami à Sandown, qui comprend deux séances d'essais aujourd'hui (vendredi), une seule séance de qualification et une course le samedi plus deux courses le dimanche.



Jean-Karl Vernay, rival de Girolami en WTCR / OSCARO, a remporté l'épreuve du TCR Australia au Queensland Raceway le mois dernier sur une Audi RS 3 LMS.

