Girolami : Vivement les Essais Libres 1 en WTCR

Néstor Girolami est impatient de prendre la piste au Ningbo International Speedpark pour les Essais Libres 1 aujourd'hui.

Girolami, qui s'est imposé lors de sa dernière visite à la piste chinoise en 2017, a hâte de se mettre au travail pour peaufiner les réglages de sa Honda Civic Type R TCR avec l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – et les 45 minutes d'essais à la WTCR Race of China sont l'occasion parfaite pour ce faire.



“J'ai des souvenirs fantastiques de la seule fois que je suis venu à Ningbo, en 2017, car c'est là que j'ai remporté ma première victoire en WTCC,” se remémore l'Argentin, actuellement quatrième dans la course au titre WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “Les deux séances d'essais seront très importantes car je n'ai jamais piloté une voiture de WTCR ; il nous faudra donc travailler d'arrache-pied pour nous assurer d'avoir les meilleurs réglages possibles pour les qualifications.”



“Depuis la Slovaquie, je ne me suis qualifié qu'une fois dans le top 10, c'est donc quelque chose que nous travaillons dur pour améliorer. Les batailles en piste étaient relativement agressives l'an dernier ; si nous pouvons être à l'avant, cela nous aidera beaucoup pour le championnat.”



Les Essais Libres 1 commencent à 17h00, heure locale. Suivez toutes les séances sur la page Facebook officielle WTCR / OSCARO.

