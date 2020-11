La première victoire d'Azcona en WTCR cette saison dans la Course 2 disputée sur le MotorLand Aragón a également constitué la première victoire pour la toute nouvelle CUPRA et une première au niveau mondial pour l'équipe hongroise Zengő Motorsport depuis cinq ans.



Mais il y avait aussi de quoi se réjouir du côté du Team Mulsanne et Cyan Performance Lynk & Co, après les victoires de Jean-Karl Vernay et Thed Björk pour les deux équipes dans la Course 1 et la Course 3, respectivement. Des victoires attendues et méritées pour ces trois hommes qui ne s'étaient pas encore imposés cette saison.



Les trois vainqueurs de ce week-end font d'ailleurs partie des onze pilotes qui sont toujours en lice pour le titre WTCR 2020, qui sera décidé lors de la finale qui se disputera elle aussi sur le MotorLand Aragón du 13 au 15 novembre, sous l'appellation WTCR Race of Aragón.



En dépit d'un week-end compliqué au volant de sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing, Yann Ehrlacher a réussi à étendre son avantage en tête du classement à 27 points en tant que Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] sur Esteban Guerrieri de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, après que l'Argentin ait peiné à se hisser aux avant-postes au volant de sa Honda Civic Type R TCR.



Par ailleurs, Gilles Magnus s'est d'ores et déjà assuré le titre Rookie WTCR, après un nouveau week-end solide du pilote de l'équipe nationale belge du RACB au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing. Magnus a également remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy.



Après avoir terminé troisième au classement général dans la course 2, Magnus a perdu du temps et des points dans les courses 2 et 3 en raison de problèmes de set-up qui l'ont fait chuter dans la hiérarchie. Cela a été particulièrement frustrant pour le jeune homme de 21 ans dans la course 3, après qu'il se soit aligné sur la Pole Position DHL pour la première fois de sa carrière.



L'Uruguayen Santiago Urrutia a réalisé son meilleur week-end de la saison jusqu'à présent, avec des podiums dans les trois courses pour le compte de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, et empoche au passage le trophée du TAG Heuer Most Valuable Driver, en marquant plus de points que tout autre pilote. Alors qu'il dispute sa première saison en WTCR, Urrutia s'est classé deuxième dans la course 1 et troisième dans la course 2 à partir de la septième place sur la grille de départ, avant de prendre le départ de la course 3 en deuxième position derrière son coéquipier Björk.



Bien qu'il n'ait pas pu répéter sa victoire dans la course 1 lors des deux manches suivantes, Vernay continue à occuper la première place du WTCR Trophy pour le compte de l'équipe Mulsanne. Le Français n'a pas terminé la Course 2 après un accrochage, mais il a terminé son week-end espagnol avec une sixième place dans la Course 3 au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce by Romeo Ferraris. Vernay n'avait pas gagné en WTCR depuis Macao en 2018, tandis que le dernier triomphe du Team Mulsanne dans la série remonte à la Slovaquie en 2019 et était également attendu depuis longtemps.



Le succès d'Azcona dans la Course 2 a fait suite à sa quatrième place dans la Course 1, qu'il a assurée devant le duo BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Gabriele Tarquini et Norbert Michelisz. Le Hongrois Michelisz a pris le départ de la Course 1 depuis la Pole Position DHL, mais un départ moyen et une glissade au virage 1 ont mis fin à ses espoirs. Alors que le week-end de Michelisz a été marqué par la frustration, Tarquini a pris la troisième place de la Course 3 derrière Björk et Urrutia.



Nathanaël Berthon s'est classé quatrième dans la Course 2 et la Course 3 pour le Comtoyou DHL Team Audi Sport, tandis que Nicolas Baert, 19 ans, a rejoint l'équipe Comtoyou de son père Jean-Michel Baert en tant que wildcard pour l'épreuve de MotorLand Aragón et a impressionné avec la 11e place dans la Course 3 pour ses débuts en WTCR.



Josh Files, le champion d'Europe TCR de 2019, a également impressionné pour ses débuts en WTCR, en se classant huitième dans la course 3 pour l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.



RÉCAPITULATIF DES COURSES :



RESUME COURSE 1 :VERNAY S'IMPOSE ET FAIT BRILLER LE TEAM MULSANNE



RESUME COURSE 2:AZCONA REMPORTE UNE BRILLANTE VICTOIRE À DOMICILE



RESUME COURSE 3:BJÖRK MÈNE L'URRUTIA POUR CYAN LYNK & CO EN TÊTE



Goodyear #FollowTheLeader : la veste jaune toujours sur les épaules de Ehrlacher

Yann Ehrlacher, de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co, conserve la veste jaune de Goodyear #FollowTheLeader malgré un week-end difficile en Espagne. Néanmoins, le Français de 24 ans a réussi à augmenter son avance sur ses poursuivants, toujours menés par Esteban Guerrieri après 13 courses. Goodyear est le fournisseur officiel de pneus du WTCR, fournissant son pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport pour une utilisation sur le sec et le mouillé.



Davantage de fonds collectés pour le programme #RaceToCare du WTCR

La WTCR Race of Spain a fourni une autre occasion de collecter des fonds pour la campagne #RaceToCare d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, en soutien au mouvement #PurposeDriven de la FIA, dans la lutte contre le COVID-19. De plus amples informations et des mises à jour sur les récents bénéficiaires seront bientôt disponibles sur le site :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



LES MOTS DES VAINQUEURS



Course 1 : Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris)

"Je suis heureux. Hier, c'était dur, dur de comprendre la sanction [pour dépassement des limites de piste]. Je suis toujours d'accord si je fais quelque chose de mal et de prendre une pénalité, mais tout le monde doit être sanctionné de la même manière. Quoi qu'il en soit, il faut aller de l'avant et c'est ce que j'ai fait. Ce matin, j'étais vraiment concentré sur ce qu'il fallait faire. Un bon départ, un très bon départ et puis, je ne dirai pas que j'ai dû contrôler la course, mais la plupart du travail était déjà fait. Et Santi a été très rapide et il a attaqué fort. Mais pas de grosses erreurs, j'ai essyé d'utiliser l'avantage de ma voiture, où je sais que je peux faire la différence et contrôler. Nous pouvons être heureux et très fiers de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons en tant que très petite équipe. Le niveau est absolument fantastique ici sur la grille de départ et personne ne fait de grosses erreurs".



Course 2 : Mikel Azcona (Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR)

"C'est incroyable, c'est incroyable de gagner ma course à domicile. Une bonne victoire, un bon parcours depuis le début de la saison. Comme je l'ai dit avant la course, le départ avec la nouvelle CUPRA est incroyable, c'est très facile de faire des départs rapides. C'était une course confortable pour moi. Nous l'avons mérité car l'année a été très dure pour nous, pour Zengő Motorsport et pour la CUPRA. Nous avons beaucoup progressé depuis le premier week-end de course, à Zolder, nous étions les trois dernières voitures. Maintenant, la victoire, la meilleure voiture - c'est un sentiment incroyable. Merci aux gars de Zengő Motorsport et aussi à la CUPRA parce que maintenant je pense que nous avons une voiture pour nous battre pour d'autres victoires, alors continuez à suivre ce qui va venir".



Course 3 : Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

"Au départ, il est tellement important de sortir le premier parce que cela change votre course au lieu de vous battre derrière. Donc pour moi c'était parfait, c'était mon but. Même si ce n'était pas facile, je pensais qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un d'autre se trouve à ma droite à la sortie du virage 1. C'était un départ parfait. La seule chose, c'est que Santi me suivait de tellementprès à la fin que j'essayais d'attaquer le plus fort possible. Tout le monde sait que lorsque vous êtes devant, c'est un peu plus facile. C'était un peu plus difficile pour Santi de dépasser et d'avoir encore de la vitesse. Mais quand on est dans le peloton et qu'on se bat, c'est très dur, comme pour tout le monde. Je pense que pour nous, moi et Santi, nous avons passé un très bon week-end, et nous en sommes très heureux".



RESULTATS:https://www.fiawtcr.com/event/wtcr-race-of-spain-2020/



CLASSEMENTS PROVISOIRES :https://www.fiawtcr.com/standings/



PROCHAINE COURSE :WTCR Race of Aragón, MotorLand Aragón, 13-15 Novembre.