Gloire à Ningbo, déconvenue à Suzuka : fortunes diverses pour Muller en WTCR

Le déficit d'Yvan Muller dans la course au titre WTCR / OSCARO est passé de 16 à 50 points lors d'un dur week-end à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Muller, quadruple champion de FIA World Touring Car, est arrivé à Suzuka après la moisson de points record obtenue à la WTCR Race of China, où il a signé deux pole positions et deux victoires au volant de sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing.



Mais en raison d'un accident en Qualifications 1 au Japon, il s'est retrouvé en fond de grille pour la Course 1 – même s'il est remonté de la 27e à la 11e place – et il n'a pas été performant lors de la seconde séance qualificative, conclue au 17e rang, avec une 14e position lors des Courses 2 et 3.



“Ce n'est évidemment pas le résultat que nous voulions ce week-end,” déclare Muller. “Je suis déjà tourné vers la prochaine course, à Macao.”



Esteban Guerrieri devance Norbert Michelisz de six points sur la #RoadToMalaysia, tandis que le coéquipier de Muller, Thed Björk, est 34 unités plus loin, à la troisième place. Muller a glissé du troisième au quatrième rang, à huit longueurs de Björk.

