Mikel Azcona est toujours le détenteur de la veste et de la casquette bleue du Goodyear #FollowTheLeader alors qu'il a conservé sa première place au championnat à l'issue de la WTCR Race of Portugal.

Azcona, pilote du BRC Hyundai N Squadra Corse, , a poursuivi sa lutte pour la huitième place dans la course 1 avec une troisième place dans la course 2 sur le Circuito Internacional de Vila Real.



"C'est toujours bon de porter cette casquette Goodyear car cela signifie que nous sommes en tête ",a déclaré Azcona." Un week-end très positif, de bons points après un week-end difficile. Nous avons eu un peu de mal en qualifications, mais à la fin nous sommes de retour en troisième position, et sur le podium."



"Nous savions avant d'arriver que ça n'allait pas être une épreuve facile car c'est un circuit en ville où il est difficile de se battre. J'ai eu quelques bonnes batailles et une excellente stratégie de mon équipe pour gérer le Joker Lap. La Hyundai Elantra N TCR était incroyable. C'est toujours spécial de courir ici et ça vous donne cette sensation d'adrénaline, de piloter à fond et près des murs. Maintenant, nous devons continuer à pousser comme ça. Je voudrais dire un grand merci à mon équipe et à Hyundai Motorsport Customer Racing pour m'avoir donné la voiture parfaite."

