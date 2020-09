La société américaine a en effet été nommée fournisseur exclusif de pneus pour le championnat WTCR, ajoutant ainsi une autre série de courses mondiales de haut niveau à son portefeuille.



Toutes les équipes du WTCR utiliseront une seule spécification du pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport sur sol sec et auront accès à une autre spécification unique sur sol mouillé.



La décision d'utiliser un seul pneu lisse polyvalent, plutôt que plusieurs types différents, est importante pour le partenariat entre Goodyear et le WTCR, et le promoteur de la série Eurosport Events. Les courses du WTCR sont des sprints purs, sans changement de pneus en milieu de course.



Sebastian Trinks, directeur commercial, responsable des événements Goodyear pour le WTCR et le PURE ETCR, la série de voitures de tourisme entièrement électriques également promue par Eurosport Events, a expliqué le raisonnement qui sous-tend la spécification d'un pneu unique.



"Il est important que tout soit rentable et accessible, c'est pourquoi Goodyear a consacré beaucoup d'efforts à la création d'un mélange de gommes très polyvalent, capable de s'adapter à un large éventail de conditions et de types de voitures. Le fait d'avoir une seule spécification de pneu, plus le composé pour temps humide, réduit considérablement les coûts et les volumes de fret, ce qui est d'une importance capitale pour une série de courses dans le monde comme le WTCR.



"Pour créer le composé polyvalent que nous avons ici, nous avons dû garder à l'esprit les conditions changeantes des pistes du WTCR. Bien qu'il n'y ait plus de circuits en ville au calendrier 2020, nous nous attendons à ce qu'ils reviennent lors des prochaines saisons. Les rues de Marrakech, Vila Real ou Macao sont complètement différentes des circuits de course comme Zolder ou Aragón, et le Nürburgring pose également un ensemble de défis complètement différents.



"Il y a aussi beaucoup de variété dans les voitures utilisées en WTCR. Avec sept constructeurs représentés - Hyundai, Honda, CUPRA, Lynk & Co, Audi, Renault** et Alfa Romeo - nous devions concevoir un pneu qui permette à chaque équipe et à chaque pilote de maximiser les performances de leur voiture".



Chaque équipe disposera de 16 pneus slick à Zolder et de 12 au Nürburgring. Cette allocation est de nouveau portée à 16 pour les meetings restants avec trois courses chacun. À partir du Nürburgring, elles peuvent également, si elles le souhaitent, reporter les pneus des tours précédents.



Outre sa position de fournisseur exclusif de pneus, Goodyear est également partenaire officiel de la série WTCR. Cela souligne l'importance de ce programme pour Goodyear, qui en fait un pilier essentiel du retour de l'entreprise américaine sur la scène internationale.



À partir de cette année, Goodyear est également le fournisseur exclusif de pneus de PURE ETCR et du championnat britannique de voitures de tourisme, ce qui lui permet de proposer trois des plus grandes séries de voitures de tourisme au monde.



Les versions de route de la gamme Goodyear Eagle F1 SuperSport ont été lancées récemment et comprennent des équipements adaptés aux versions de route de nombreuses voitures WTCR, ce qui souligne l'importance accrue que Goodyear accorde au marché des voitures ultra-haute performance (UHP) et ultra-ultra-haute performance (UUHP).