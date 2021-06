Goodyear est paré pour sa seconde saison en tant que fournisseur exclusif de pneumatiques du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit le plus difficile du monde, la Nordschleife du Nürburgring.

Depuis le début de son partenariat avec le WTCR la saison dernière, Goodyear fournit à chaque équipe et à chaque pilote une spécification pour temps sec et une autre pour temps humide du pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport, conçu spécialement pour les voitures TCR des marques Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co.



Sebastian Trinks, responsable des événements de Goodyear pour le WTCR et PURE ETCR, la série de voitures de tourisme entièrement électriques d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, se réjouit d'une nouvelle saison passionnante pour le WTCR.



"Avec deux nouveaux modèles d'Audi et de Hyundai qui rejoignent les voitures déjà éprouvées des marques Lynk & Co, CUPRA et Honda, nous nous attendons à ce que le WTCR soit plus compétitif que jamais", a-t-il déclaré. "Il y a aussi des pilotes très expérimentés sur la grille, dont six vainqueurs du titre mondial de la FIA. Cela signifie que la lutte pour le titre devrait être encore plus serrée que l'année dernière."



Avec un seul type de pneu slick pour toute la saison, Goodyear a été chargé de développer une spécification très polyvalente qui excelle dans un large éventail de conditions météorologiques et sur des circuits très différents.



"Nous avons convenu avec les équipes et Eurosport Events de conserver les mêmes spécifications de pneus que l'année dernière", a déclaré Trinks. "Cela permet aux équipes de faire des économies car elles peuvent utiliser leurs données de l'année dernière pour les tests de pneus et n'ont pas besoin d'apprendre un nouveau pneu à nouveau. Nous avons reçu des commentaires très positifs de la part des équipes et des pilotes sur la performance du pneu en 2020, nous sommes donc confiants que nous leur fournissons le bon produit pour une saison difficile et compétitive à venir."



Les conditions météorologiques imprévisibles du Nürburgring seront le principal défi de cette semaine, selon Trinks. "Le temps au Nürburgring peut changer très rapidement au cours même d'un seul tour, de sorte que vous pouvez commencer la course dans des conditions sèches et finir sous la pluie de l'autre côté de la piste. Les prévisions s'annoncent assez sèches avec des températures ambiantes autour de 20-22 degrés centigrades, les conditions météorologiques devraient donc être assez stables cette fois-ci, mais c'est toujours imprévisible. Ce sera le plus grand défi pour les équipes ce week-end".



Goodyear équipe également toutes les voitures TCR participant à l'ADAC TOTAL 24h-Rennen, dont le départ est prévu à 15h30 heure locale samedi.



LES RÈGLES DU PNEU GOODYEAR WTCR EXPLIQUÉES

Tous les pilotes WTCR utilisent le pneu unique Goodyear Eagle F1 SuperSport. Pour la WTCR Race of Germany, chaque pilote se voit attribuer 16 pneus slick neufs pour temps sec et 16 pneus neufs pour temps humide disponibles. À partir de la deuxième épreuve, chaque pilote reçoit une allocation de 12 pneus slick neufs et peut également reporter un jeu de pneus slick précédemment alloué. L'allocation de pneus neufs pour temps de pluie est de 16 pour toutes les épreuves. Un système de code-barres est utilisé pour garantir le respect du règlement sportif en matière d'utilisation des pneus.

