Les équipes et les pilotes ont été très impressionnés par le nouveau pneu Goodyear, et l'équipe Goodyear Racing est heureuse de ce nouveau partenariat, qui a débuté sur le circuit de Zolder.



À partir de cette saison, Goodyear est le fournisseur exclusif de pneus du WTCR, le plus haut niveau des courses de voitures de tourisme mondiales. Grâce à ses relations étroites avec le promoteur Eurosport Events, Goodyear est également un partenaire officiel du WTCR en tant que série, comme en témoignent des initiatives telles que la campagne Goodyear #FollowTheLeader.



Chaque voiture en piste utilise le même mélange de gomme du pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport WTCR, et le même mélange de gomme sera disponible à chaque course. Les équipes et les pilotes ont fait remarquer la durabilité du pneu, dont les performances sont restées stables tout au long des deux courses de sprint, qui ont duré 13 et 18 tours.



Après avoir remporté la première manche de la saison, Néstor Girolami, pilote de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a fait l'éloge du nouveau pneu Goodyear : "Je pense que les performances du pneu Goodyear étaient vraiment bonnes. Nous n'avons pas eu de problèmes en pré-saison, ni ici en course ou sur les longs parcours. Le pneu est très agréable au toucher. Il n'y a pas une grosse chute du début à la fin de la course, et c'est la clé du pneu. Je suis très heureux de pouvoir gérer le rythme aussi bien et ce n'est pas seulement la configuration, mais aussi le flanc du pneu qui est très bon pour les longues courses. Vous pouvez voir que pendant la course, toutes les voitures gardent leur rythme. C'est mieux pour les fans, pour le spectacle, et c'est une très bonne nouvelle".



Tom Coronel, qui participe à des courses de voitures de tourisme de haut niveau depuis plus de 15 ans, a également fait des compliments sur le nouveau pneu Goodyear : "Les pneus tenaient beaucoup mieux que prévu car je savais que la dégradation du pneu pouvait être assez agressive. L'Audi convient très bien au pneu Goodyear. Pendant les quatre ou cinq derniers tours de la course 1, je pouvais encore pousser avec le pneu et j'améliorais mes temps au tour. Pour notre distance de course, le pneu est parfait".



Sebastian Trinks, responsable des événements Goodyear pour WTCR et PURE ETCR, est ravi du succès de ce premier week-end : "Nous étions très satisfaits des performances du tout nouveau pneu WTCR, et les équipes aussi. Les pneus ont conservé un haut niveau de performance tout au long de la course, permettant à certains pilotes de réaliser leurs meilleurs tours vers la fin de la course et à d'autres de presque égaler leurs performances alors que, généralement, d'autres pneus commencent à perdre de leur efficacité.



"Il est important de travailler en étroite collaboration avec chaque équipe dans le paddock et d'écouter leurs commentaires, mais le sentiment dominant est celui de l'optimisme, en particulier en vue du prochain circuit de la Nürburgring Nordschleife, qui est l'un des plus difficiles et des plus uniques que nous visiterons. Nous sommes convaincus de pouvoir profiter de ces débuts réussis et de l'expérience de Goodyear, qui s'est déjà imposé sur la Nordschleife, pour poursuivre sur cette lancée lors du prochain rendez-vous. Ce sera une saison WTCR fascinante et nous sommes heureux d'y participer".



Yann Ehrlacher, qui a remporté la course 2 pour Cyan Racing Lynk & Co, est le Goodyear #FollowTheLeader avec 43 points à l'issue du week-end de la WTCR Race of Belgium. Il a reçu la veste jaune unique de Goodyear #FollowTheLeader qui sera portée par les leaders de points après chaque week-end de course. Son TCR Lynk & Co 03 portera une bande de pare-brise Goodyear #FollowTheLeader jusqu'à ce qu'il ne soit plus en tête du classement.