Grand circuit WTCR, petits espoirs pour Muller

Yvan Muller s'attend à une difficile WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka à la fin du mois, même si l'opportunité de rouler sur ce circuit légendaire et sur son grand tracé lui donne une raison de se réjouir.

Comme les autres pilotes Hyundai i30 N TCR, Thed Björk, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, Muller a eu du mal à être dans le rythme lors de la dernière épreuve du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO à Wuhan, en Chine, avec une balance de performances qui ont plombé les performances des voitures coréennes.



Craignant un niveau de performance similaire au Japon, le pilote le plus titré du WTCC se concentre sur les bons côtés offerts par le fait de rouler sur la piste de 5,807 km de Suzuka du 26 au 28 octobre.



"J'ai été plusieurs fois à Suzuka, mais une seule fois sur le grand circuit, toutes les autres fois, c'était sur la petite partie du circuit", a déclaré le Français, qui compte sept points de retard sur le leader du championnat, Tarquini. «Mais je suis heureux que nous allions sur le grand circuit parce que c’est vraiment fantastique."



"Ce sera difficile pour nous là-bas à cause du lest de compensation, mais d'ici la fin de la saison, ce sera difficile pour la Hyundai [partout] alors il faudra voir."

