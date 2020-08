Gros plan sur le plateau du WTCR 2020 : #3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

-

Voici la troisième partie du tour d'horizon des équipes confirmées pour la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup, avec cette fois un gros plan sur la formation ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT



#N°29 Néstor Girolami (Argentine)

#86 Esteban Guerrieri (Argentine)



Voiture :Honda Civic Type R TCR

Pneus :Goodyear

Base :Friedersdorf, Allemagne

Directeur de l'équipe :René Münnich

Chef d'équipe :Dominik Greiner

Hauts faits en WTCR :11 victoires au total, dans la course pour les titres des pilotes et des équipes en 2019



NÉSTOR GIROLAMI



Date de naissance :22/05/1989

Nationalité :Argentine

Classement au championnat WTCR 2019 :Septième

Chiffres en WTCR (au 01/08/2020)

Départs:30

Victoires :3

Pole positions :1

Meilleur tour en course :1

Tours en tête :35

Points marqués :225



Cinq faits :

Jeune pousse :Girolami a reçu son premier kart à l'âge de trois ans mais a pleuré lorsque le moteur a été mis en marche. A quatre ans, en 1994, il menait une course lorsqu'il s'est arrêté pour faire pipi dans le dernier tour.

Double champion :Girolami a remporté deux fois de suite le très prestigieux championnat de voitures de tourisme Súper TC2000 en Argentine. Il a été couronné en 2014 puis en 2015.

Le retour chez Honda :La décision de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport d'inclure Girolami dans son équipe WTCR en 2019 a représenté une sorte de retour aux sources pour l'Argentin. Ce dernier avait en effet été lancé par Honda entre 2010 et 2011, tandis que ses débuts en WTCC en 2015 ont eu lieu dans une Civic de l'équipe NIKA International.

Vainqueur pour Volvo :Après une performance très concluante lors d'une sortie unique pour l'équipe Volvo Polestar WTCC en 2016, Girolami a été recruté pour sa campagne WTCC en 2017. Cependant, il s'en est retourné dans son pays d'origine en 2018, en participant une fois de plus au championnat Súper TC2000 pour Peugeot.

Le saviez-vous ?Bebu peut se traduire littéralement par "Bébé" ou, plus précisément, "le plus jeune". Sa mère a commencé à l'appeler Bebu pour le différencier de son père, Néstor Sr, lorsqu'il était temps de dîner...



ESTEBAN GUERRIERI



Date de naissance :19/01/1985

Nationalité :Argentine

Classement WTCR en 2019 :Deuxième

Chiffres en WTCR (au 01/08/2020)

Départs :60

Victoires :6

Pole positions :2

Meilleurs tours en course :4

Tours en tête :88

Points marqués :616



En bonne compagnie :Arrivé en Europe en 2002 après avoir remporté des succès en karting et en Formule Renault en Argentine, Guerrieri a autrefois couru avec Hamilton, Ricciardo et Vettel en Formule 3. Il a également été rapide en Formule 3000, en World Series by Renault et en Indy Lights avant que les contraintes budgétaires ne le frappent.

Planche de salut :Les possibilités de continuer à courir en monoplaces étant limitées, Guerrieri a trouvé le salut en passant au Súper 2000 argentin via la série Turismo Carretera en 2013

Une sortie mondiale unique, mais remarquée :Après avoir trouvé le succès dans son championnat national, Guerrieri a fait ses débuts en WTCC avec une apparition unique à domicile en 2016 et a réalisé le tour le plus rapide de tous pendant le week-end des Termas de Río Hondo.

Des débuts de rêve :Guerrieri a débuté la saison du WTCC 2017 avec la victoire à Marrakech avec l'équipe privée Campos. Il a de nouveau triomphé à Ningbo avant d'être recruté par Honda pour remplacer Tiago Monteiro, blessé, pour les trois dernières épreuves de la saison. Depuis, il fait partie de la famille Honda Racing, et s'est battu pour le titre WTCR en 2018 et 2019

Le saviez-vous ?Enfant, Guerrieri a demandé à changer d'école pour pouvoir apprendre "l'anglais et les ordinateurs", ce que son idole Ayrton Senna a un jour conseillé aux jeunes pilotes dans une interview télévisée.



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain pour découvrir le duo Cyan Performance Lynk & Co.

WTCR Gros plan sur le peloton WTCR 2020 : #2 BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse 04/08/2020 À 10:00

The post Gros plan sur le plateau du WTCR 2020 : #3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Gros plan sur les équipes du WTCR 2020 : #1 Cyan Racing Lynk & Co 03/08/2020 À 10:00